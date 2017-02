Nemáte na luxus? Vytapetujte si byt fotografiemi luxusních rezidencí

Proměnil se český interiér za poslední čtvrtstoletí? Jsou za posledních 25 let nějaké sociologické důvody ke změně konceptu soukromého interiéru?

Bytový interiér naplňují čtyři základní funkce, které se nijak dramaticky nemění. Jde o čtyři zóny: vaření a stolování, odpočinek a volný čas, spaní, hygiena. Tyto zóny byly v minulosti prostorově oddělené.

Teprve v posledních dvou dekádách se dispozice postupně uvolňovala a jednotlivé části se začaly prolínat v rámci celého prostoru. Začátek byl v začlenění kuchyně do obytného prostoru, stolování se nyní stává stále důležitější částí interiéru. Pravděpodobně také proto, že gastronomie zažívá nebývalou konjunkturu.

Zvětšila se plocha koupelen, vany a sprchy se přesouvají do prostoru ložnice. Hlavní odpočivná zóna se propojuje s terasou, která vytěsňuje úzké balkony. Terasa se stává prodlouženým obytným prostorem. Mizí klasické křídlové otevírací dveře, nahrazují je posuvné dveře či posuvné příčky. Do bytového interiéru pronikly také nové technologie světelných zdrojů, které změnily způsob osvětlování prostor.

Pronikly do současných bytů nové typy místností, pokud se týče jejich využití?

Ano, se zvyšujícím se standardem bydlení se dispozice bytu rozšiřuje o další prostory, jako jsou šatny nebo prostory pro fitness, sauny nebo solária. Realita z praxe? Rozumnější bývá pořídit si šatnu, fitness bohužel často končí jako sklad nadbytečných věcí. Domnívám se, že radikálnější změny v dispozicích bytu nastanou s pravděpodobným rozvojem služeb a elektronických médií a s vývojem „institutu rodiny“ nebo singles způsobu života. To je úžasné téma pro sociology.

Podle realitních serverů s fotografiemi bytů na prodej to vypadá, že stav českého vkusu je naprosto truchlivý. Nejsou tedy interiéry publikované v nablýskaných magazínech jen špičkou ledovce, který pod hladinou ukrývá svou větší a nepůvabnou část?

To, co se publikuje v magazínech o bydlení, je vždycky špičkou ledovce. Časopisy totiž ukazují řešení, která jsou dílem odborníků, architektů a produktových designérů. Na realitních serverech často vidíte pouze interpretace odborných řešení, kdy jsou byty zařízené tak, jak si pronajímatel představuje vkus movitého kupce.

Je stav českých interiérů pouze odrazem nižší kupní síly, než mají mnohé členské státy EU, nebo hraje roli i historický kontext?

Otázkou je, co si představíme pod kvalitou interiérů. Domnívám se, že běžný český interiér domácnosti nemusí být horší než běžná francouzská nebo německá domácnost. Rozdíl může být v technické i designérské kvalitě jednotlivých zařizovacích předmětů, spotřebičů a nábytku. Toto jistě platí o bytech starší generace, kde existuje jistá setrvačnost v uniformitě tehdejší nabídky.

Střední generace je touto setrvačností také ovlivněna a snaží se ji překonat například „útulným rakouským muškátem“ uvnitř i na balkóně. Jsem přesvědčený, že máme stále tendenci k přeceňování významu bytového interiéru, což pramení z doby socialismu. Tehdy byl byt, rodinný dům nebo chata jednou z mála oblastí, kde mohl občan svobodně vyjádřit svoji kreativitu. Generace narozená po roce 89 je v tomto jiná, bytový interiér pro ni není jedinou prioritou.

S talentem se člověk rodí, ale vkus se podle odborníků na estetiku dá vychovat. Jak a čím by měli být lidé vychováváni k tomu, aby lépe bydleli, aniž by si mysleli, že kvalitní bydlení je pouze otázkou osob s vysokými příjmy?

Výchova v základních školách k vnímání estetiky a kultury je klíčová. Tam máme velký dluh k našim potomkům. Bohužel, málo kulturní s nevyhraněným vkusem jsme my všichni, myslím občané, voliči a politici našeho státu.

Samozavlažovací pěstební interiérová nádoba, kterou Jiří Pelcl navrhl pro společnost Plastia

Někteří lidé kupují byt jako investici za účelem pronájmu. Převažuje však názor, že se nevyplatí do úpravy takového interiéru investovat, protože nájemce to stejně neocení. Máte podobný názor?

Naopak, nájemník pozná, že je byt účelně a vkusně zařízený a je potom ochoten přistoupit i na vyšší nájem. Jestliže chci byt dobře pronajmout, měl bych nabídnout optimální zařízení, jaké znám. Podceňovat vkus a nároky nájemníka je mylná strategie.

Mnozí lidé chápou slovo design jako něco elitářského, co je spojeno s vysokou cenou, ačkoliv každý předmět, s nímž se denně setkáváme, přece musí mít svého autora. Designér stojí i za kartáčkem, s nímž si ráno čistíme zuby. Lze vůbec slovo design zbavit pejorativního nánosu? Slovo „design“ se stalo v současné době synonymem pro výrobek, který je módní, tedy vysoce žádaný. Každá módní věc je drahá, ale časem rychle ztrácí hodnotu, to známe u oblečení.

Problém vidím v tom, že nedokážeme dostatečně rozlišit kvalitu předmětů z hlediska užitnosti a jejich faktické potřebnosti, materiálové a ekologické náročnosti, morální a fyzické trvanlivosti. Necháváme se příliš ovlivnit vizuální stránkou a módní novostí výrobku podpořeného mediální reklamou prezentující výrobek jako „design“.

Vázu Kaktus navrhl Jiří Pelcl pro galerii Křehký. Za nápojový soubor Vicenza pro Crystalex získal Jiří Pelcl nejedno ocenění.

Z jakých hledisek je možné hodnotit interiér? Připustíme-li, že splnil všechny normy a vyhověl ergonomickým pravidlům, tak vlastně zbývá prostor už jen pro subjektivitu. Subjektivní pohled je samozřejmě naprosto legitimní. Která kritéria při hodnocení interiérů preferujete vy? Jsem architekt a designér, takže sleduji interiér z hlediska dispozice, funkčnosti, barevnosti, designu jednotlivých předmětů a jejich schopnosti vytvářet harmonický celek s určitým vizuálním nábojem. Jsem ale profesionál, v této oblasti školený, což většina není. Subjektivní hlediska bydlícího proto považuji za důležitá pro nalezení atmosféry bytu a jsou základem pro spolupráci s architektem.

Jakou radu byste dal mladému člověku, který si pronajal první byt, nemůže si dovolit utrácet, ale nechce se za své bydlení stydět před kamarády, které si pozve domů?

Nemám rád návody. Klíčem by měla být snaha zařídit si byt tak, aby vyjadřoval co nejlépe vaše potřeby a reflektoval vaši osobnost. Peníze, natož ostych před kamarády s tím nemají nic společného. Pokud někdo miluje luxus a momentálně na něj nemá, ať si byt zatím třeba vytapetuje fotografiemi luxusních rezidencí. Když mu to udělá radost...

Jiří Pelcl: kultovní porcelánová lžička spermie Anežka Jiří Pelcl: porcelánový set Bohemia Cobalt