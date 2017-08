Jak v bytě 1+1 vykouzlit kuchyň, obývák, ložnici a dětský pokoj

„Byt s plochou 53 m2 budu užívat se svým třináctiletým synem a ráda bych, aby měl s ohledem na dospívání svůj vlastní pokoj, abychom oba získali soukromí. Pro mne prosím někam umístit ́spací kout ́ s postelí o velikosti 140×200 cm,“ napsala do naší poradny čtenářka Petra.

V koupelně by ráda zachovala vanu a také bych chtěla mít nějaký úložný prostor, kam by bylo možné uskladnit například vysavač, lyže, lyžáky i brusle, a dále také nějaké šatní skříně pro sebe i pro syna.

„Přání čtenářky jsou docela náročná. Půdorysná plocha bytu je sice dostatečná, jenže byt má pouze dvě okna. V tomto případě není moc možností, většina z nich ́předpokládá ́ porušení řady norem. Jenže na ty se život neohlíží,“ konstatuje Ing. arch. Hynek Maňák ze studia Maniac Interier, který připravil několik variant řešení.

Stávající stav

Dispozice bytu není příliš výhodná ani kvůli dalšímu problému. V bytě jsou totiž netradičně umístěny dvě instalační šachty, které je nutné zachovat. Obytná místnost má 19,4 m2. Je průchozí do kuchyně (12,2 m2) dvoukřídlými prosklenými dveřmi. V zádveří jsou čtvery dveře a průchod, nevejde se sem téměř žádný nábytek. Na zádveří navazuje průchozí chodba a malá komora.

„Neznám důvody, které majitelku vedly ke koupi právě tohoto bytu, třeba je pro ni ve vhodné lokalitě nebo zde poblíž pracuje, ale při jejích požadavcích na samostatné spaní mohla možná najít byt s lepší dispozicí. Lidé by se v takovém případě měli poradit s architektem ještě před koupí, ušetřili by si problémy s komplikovanou rekonstrukcí,“ upozorňuje architekt Maňák.

Při stáří syna (13 let) lze totiž očekávat, že se třeba za pět či šest let odstěhuje, například na kolej, do bytu sdíleného s mladými lidmi ve svém věku a podobně. Byt by měl pak sloužit pro jednu osobu. Matka si také může přivést partnera, prostě variant je celá řada.

Varianta A.1

Pro dětský pokoj je vyčleněna původní kuchyň, dvoukřídlové dveře do obývacího pokoje jsou zaslepeny (například překrytím deskou nebo nábytkem pro opětovné využití), lze je zazdít, případně vložit do původního otvoru třeba knihovnu. Přístup do pokoje syna je kvůli soukromí vedený přes původní průchozí chodbu nově osazenými dveřmi.

V obývacím pokoji je umístěný spací kout s postelí 140×200, dále kuchyňská linka s protilinkou, pohovka a jídelní stůl. Koupelna a WC zůstaly na původním místě.

Varianta A.1

Odstraněním nenosné příčky může být komora rozšířena do prostoru původní průchozí chodby a na instalační šachtu lze napojit pračku. Vysoká chladnička se už do kuchyně nevejde, je možné ji tak umístit v komoře.

Varíanta A.2

Dětský pokoj je stejně jako v předchozí variantě v původní kuchyni. Spaní matky v obývacím pokoji řeší rozkládací pohovka. Nebo lze zvolit variantu s pohovkou a sklopným lůžkem (nabízí je například známá italská značka Clei). Manipulace je velmi snadná, odpadá zde nechuť řady uživatelů používat pohovku i jako lůžko.

Varianta A.2

Rohová kuchyně již umožňuje umístění chladničky v prostoru obývacího pokoje.

Varianta A.3

Varianta navazuje na předchozí a nabízí možnost oddělení spaní na rozkládací pohovce pomocí závěsu, oboustranně přístupného regálu nebo skleněné polopříčky od zbývajícího prostoru obývacího pokoje.

Varianta A.3

Varianta B.1

Tato varianta využívá pro dětský pokoj opět původní kuchyni, ponechává však původní přístup z obývacího pokoje. Druhé křídlo prosklených dveří může být zaslepeno, případně i prosklení prvního křídla. V dětském pokoji je prostor pro postel 140×200 cm.

Varianta B.1

Spaní matky zůstalo ponechané v obývacím pokoji na rozkládací pohovce (opět lze použít variantu pohovka+sklopné lůžko). Rohová kuchyň je od obývací části opticky oddělena zvýšeným jídelním pultem.

Komora se rozšířila vybouráním nenosné příčky, je v ní pračka vedle instalační šachty. Koupelna a WC zůstaly na původním místě. Dětský pokoj může v budoucnu po odchodu syna sloužit jako standardní ložnice.

Volný prostor slouží přes den jako obývací pokoj. Pohovka se nerozkládá, přednost dostává výklopné lůžko.

Varianta B.2

Varianta prověřuje možnost optického oddělení spaní v obývacím pokoji na rozkládací pohovce, od kuchyně ji lze oddělit pomocí závěsů nebo skleněné příčky, která ponechá „proudit“ do kuchyně denní světlo.

Varianta B.2

Varianta C

Tato varianta představuje jistě kontroverzní řešení. Vybouráním nenosných příček vznikl z průchozí chodby a části původní kuchyně dětský pokoj s plochou 8 m2. Z části původní kuchyně a průchozí chodby byla vytvořena vnitřní místnost (neříkejme ji ale ložnice!) s možností umístění postele 140×200 cm, původní komora se zvětšila jako v předchozích variantách.

V nové místnosti spacího „koutu“ zůstává druhá instalační šachta, na kterou je však možné napojit pračku, tu lze umístit v průchozí komoře.

Varianta C

Tato dispozice by mohla splnit požadavky čtenářky na vytvoření samostatného pokoje pro syna a spacího koutu pro ní. Ovšem! Prostor spacího koutu nemá požadovanou půdorysnou plochu 8 m2 a a ani denní osvětlení oknem, tudíž ani možnost větrání, to lze realizovat pouze dveřmi.

Otázkou tedy je, zda tyto nedostatky jsou tak zásadní, aby bránily spaní v tomto vnitřním spacím „koutě“. Neznáme záměr čtenářky, zda toto bydlení má překlenout pouze určité dočasné období či jaké má další plány do budoucna.

„Toto řešení tak nabízím jako teoretické. Osobně chybějící čtvereční metry nevnímám tak kriticky, stejně tak nedostatek denního světla ve spacím koutě. Současná světelná technika umožní vhodné osvětlení i tohoto prostoru,“ říká architekt Maňák.

Za nejzávažnější problém považuje absenci přirozeného větrání tohoto prostoru. „Pro dočasné spaní v této vnitřní místnosti by bylo podle mého názoru nutné zřízení nucené ventilace, pro které se zde nabízí využití ventilačního potrubí v přilehlé instalační šachtě. Zlepšit vzduch ve vnitřní místnosti může i čistička vzduchu s ionizátorem. Do budoucna může tato místnost sloužit jako pracovna či skladovací prostor.

Varianta D

„Pro posouzení případné rekonstrukce bytu nabízím variantu, která má posoudit, jak by mohl být byt využívaný v budoucnu po odchodu synu od matky. Toto dispoziční řešení by mohlo splnit požadavky pro ubytování jedné, případně dvou osob. Zde se projevuje nešikovnost této dispozice,“ upozorňuje architekt Hynek Maňák.

Varianta D

V původní kuchyni lze vytvořit samostatnou ložnici, ale pouze s lůžkem 140×200 cm s přístupem z obou stran. „Širší lůžko bude muset být umístěno jednou stranou ke stěně, tím se ztíží přístup do postele,“ varuje Hynek Maňák.

Rada tak v tomto případě není vůbec jednoduchá ani jednoznačná. „Neznáme životní situaci čtenářky, s jakým záměrem byt pořizovala, jaké jsou její ekonomické možnosti, jak dlouho bude syn bydlet s ní, zda v bytě hodlá zůstat po jeho osamostatnění, nebo mu byt naopak přenechá a sama bude chtít jít bydlet jinam? Obecně ale lze konstatovat, že dispozice bytu není ani pro jednu variantu optimální. Doporučuji zvolit nyní ekonomicky nenáročnou variantu rekonstrukce, strávit co nejpohodlněji období dospívání syna a pak se případně poohlédnout po jiném bydlení,“ dodává architekt Hynek Maňák.

