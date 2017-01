Jak dostat do obývacího pokoje s kuchyní velký stůl pro šest lidí

„Potřebovali bychom předělat obývací pokoj spojený s kuchyní kvůli nedostatku místa u jídelního stolu. Jsme velká rodina, tři dospělí a tři děti (15,12 a 6 let). Malý domeček jsme koupili před 15 lety, momentálně je už stará kuchyňská linka zlikvidovaná včetně laminátové podlahy, fotografie už tak nejsou aktuální,“ vysvětluje čtenářka Věra.

Celková plocha místnosti je 32 m2, výška stropu je 2,8 m. Na novou podlahu chce rodina použít dlažbu 1 590 cm, která vypadá jako dřevěná fošny. Kuchyň by si přáli světlou, nejlépe bílou v kombinaci se skříňkami v dekoru dubu, a také hodně úložného místa, chladničku vestavnou.

Tři varianty řešení připravil Ing. Tomáš Zima z Ateliéru Dispozic, který se zaměřuje na proměny soukromých i veřejných interiérů.

Varianta 1

V první variantě je navržena velmi prostorná kuchyňská linka ve tvaru písmene L. Vysoké skříně s pečící troubou a chladničkou jsou u stěny mezi dveřmi, vedle nich se vejde ještě police nebo mělčí úložný prostor.

Na rozhraní mezi kuchyní a obývacím pokojem se podařilo umístit velký jídelní stůl pro šest osob. V klidové části místnosti se pak našel prostor pro sedací soupravu a stěnu s televizorem.

„V této variantě jsme kladli důraz na úložný prostor v kuchyni. Často se ovšem ukáže, že vhodným rozvržením skříněk a jejich vnitřním vybavením lze uložit více věcí na menší ploše,“ popisuje Ing. Tomáš Zima z Ateliéru Dispozic.

Varianta 2

Druhá varianta počítá s tím, že je případně možné vést odpady a vodu pod místností, sklepem. Kuchyňská linka se tak přesunula pod okno, v jedné linii. Dominantu pokoje tvoří velký jídelní stůl v prostoru jako hlavní místo pro setkávání rodiny.

Obývací část byla umístěna k zimní zahradě, opět se zde objevila dostatečně velká sedací souprava a sestava s televizí.

„Druhá varianta je alternativou, nicméně pokud by to bylo možné technicky realizovat, prostor by byl čistší, kuchyňská linka v jedné linii a navíc s oknem působí velmi dobře,“ vysvětluje Tomáš Zima.

Varianta 3

V poslední variantě je kuchyňská linka podél stěny a pokračuje na varném ostrůvku, kde mohou být i barové židle. Jídelní stůl pro šest osob je vedle vstupních dveří do pokoje, opět na rozhraní kuchyňské a obývací části.

Tuto variantu převedl pro názornost Ateliér Dispozic do vizualizace.

