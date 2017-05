Bydlím v nájmu s několika staršími psy. Správce domu se mi začal mstít

V nájemní smlouvě mám psa v bytě povoleného, a to za podmínek, které jsou také v NOZ. Mám starší, jedenáctileté, v minulosti týrané fenky z množíren, které majitelé vyhodili po splnění mateřských povinností.

Chovám psy již několik let. Buldočku a čivavu mám devět let, ostatní šest let. Jsem sama, nikoho nemám a fenky jsou pro mě vším. Pobírám důchod a abych psy uživila, chodím si přivydělávat.

Nyní bydlím již devět měsíců v nájemním domě, který vlastní čtyři majitelé: matka a tři dospělé děti. O bytový dům se stará správcovská firma. Jejich správce řeší jen to, co považuje podle sebe za důležité.

Hned první den netekla teplá voda, nápravy jsem se dočkala za tři týdny. Nestěžovala jsem si, i když to bylo po nastěhování hodně komplikované. Měla jsem problém i se zámkem u dveří, který jsem musela za tisíc korun nechat vyměnit a za dalších tisíc korun koupit nový. Nic jsem nehlásila.

Uvolněné kliky u interiérových dveří a uvolněné prahy jsem opravila sama. Uhradila jsem také opravu špatně usazeného sprchového koutu, který měl špatný odtok. Koupila jsem také mnohem kvalitnější odsavač par. Takže byt majitelům postupně zhodnocuji.

Byt byl na první pohled rekonstruovaný, ale ukázalo se, že velmi neodborně. Po šesti týdnech mi začala téct voda z toaletní mísy na podlahu. Napsala jsem správci, poslal mi do bytu souseda, který WC opravil.

Vašeho psa v bytě nechceme Nájemníci mají v Praze problém.



„Pouze nekuřáci bez domácích mazlíčků,“ hlásí inzerát na byt 1+kk nedaleko Parukářky. „Maximální počet osob 4, bez zvířat,“ říká zase nabídka bytu 3+1 v Dejvicích. Nezáleží na velikosti bytu, lokalitě ani ceně. Pes je v Praze nežádoucí, potvrzují realitní makléři i pejskaři.

Pak nefungovalo topení. To znamená, že mi nebyly dodávány služby, které jsem měla v nájemní smlouvě. Závadu jsem nahlásila a od té doby se v bytě začaly objevovat různí „opraváři“, každý něco prohlásil, vyměnili různé součástky, ale topení stále nefungovalo. Doma jsem seděla oblečená, v bytě bylo patnáct stupňů. Sprchovat se v té zimě nedalo. Nakonec jsem onemocněla. Po poradě s právničkou jsem napsala správci nemovitosti doporučený dopis, kde jsem mu sdělila, že mi neposkytuje teplo a tudíž podle těch a těch paragrafů mi náleží sleva na nájemném ve výši 35 procent.

Věděla jsem, že si zadělávám na malér, ale odmítla jsem se chovat jako trpící a mlčící ovce a uplatnila jsem svá práva. V druhém doporučeném dopise jsem přesně vyčíslila, kolik jsem zaplatila za celé období a jaký mám po slevě přeplatek, kterým uhradím následující měsíce. V odpovědi stálo, ať platím stále stejně a počkám na vyjádření majitelů. To jsem ale neakceptovala. Od začátku mi tvrdil, že vše vyřizuje on, že se rodina o nic nestará a nic neví. Považovala jsem to za jeho úhybný manévr, protože byl za závadu zodpovědný.

Stala jsem se problémem číslo jedna

Po čtyřech měsících proseb a žádostí správce konečně zaplatil skutečného profesionálního řemeslníka, který za tři hodiny opravil kotel i termostat. Pro správce jsem se ale stala problémovou nájemnicí číslo jedna. Následovala pomsta, která je pro mě téměř likvidační.

Správci někdo sdělil, že mám v bytě těch psů moc a jejich zápach sousedy obtěžuje. Obdržela jsem dopis, ve kterém mě vyzval, abych zjednala nápravu. Správce sám v mém bytě nikdy nebyl. O psy se vzorně starám. Psi v noci neštěkají, pouze mě vítají při příchodu domů. Chodí ke mně jen jedna známá a kontroly z organizací, kde jsem dobrovolnicí. Ty prověřují, zda dodržuji potřebnou hygienu, podávám léky, vhodnou stravu atd.

Mám drahé savé podložky s absorpčním jádrem pro nemohoucí fenky, enzymatické spreje, vonné oleje na vytírání plovoucí podlahy, denně peru a jednou měsíčně všechny psy koupu ve speciální vaničce. Koberců mám minimum. Byt je dokonale uklizený. Správce je přesvědčený, že psi smrdí, ničí byt a devastují kde co. Zajímavé je, že problém se psy začal až po mém boji s topením.

Mám uzavřenou pojistku na odpovědnost za škody způsobené na majetku mnou nebo psy ve výši dvou milionů korun. Chovem psů jsem se začala zabývat poté, co mi při srážce s kamionem zahynul čtyřiadvacetiletý syn. Abych vůbec byla schopna žít, poradila mi psycholožka, jestli si nechci vzít do péče nějakého týraného psa. Myslím, že mi to zachránilo život.

Obávám se, že mě čeká výpověď z bytu. Já ale nechci nic jiného, než klidně žít, bez hádek, podrazů a sousedských sporů. Co mohu udělat na svou obranu a jak mohu nepravdy prokázat?

Na dotaz čtenářky odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Mgr. Irena Kaletová, advokátní kancelář KROUPAHELÁN

Situace, kterou popisuje nájemkyně, v sobě zahrnuje čtyři tematické okruhy: Nepředání předmětu nájmu ve stavu způsobilém k užívání, vady předmětu nájmu, chov zvířete v bytě a hodnocení předmětu nájmu.

Byt byl předán nájemkyni bez správných klíčů, bez funkční teplé vody, s vadným kotlem na topení a nefunkčními zvonky.

Pronajímatel je povinen zpřístupnit nájemci byt způsobilý k nastěhování a obývání. Z popisu uvedeného nájemkyní, zejména ohledně nefunkční teplé vody a topení, vyplývá, že byt v době jeho předání nebyl způsobilý k nastěhování a obývání. Nájemkyně měla v takovém případě právo odmítnout se nastěhovat a zároveň neplatit nájemné do doby odstranění vad. Pokud se nastěhuje, má právo bez zbytečného odkladu po nastěhování požadovat na pronajímateli, aby odstranil vady a způsobilost bytu k nastěhování a obývání zajistil, včetně přiměřené slevy z nájemného. Tato práva však nenáleží nájemci, který znal stav bytu již při uzavření smlouvy, nebo který si jej neprohlédl. Výše uvedená práva musí nájemce u pronajímatele uplatnit co nejdříve. Nahlášení vady až po měsíci od nastěhování podmínku řádného oznámení nesplňuje.

V popsaném případě se v bytě v průběhu nájmu objevily další vady: padající kliky, odtrhávající se prahy a nefunkční toaleta.

Podle občanského zákoníku pronajímatel po dobu nájmu udržuje byt a dům ve stavu způsobilém k užívání a nájemce by měl provádět a hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Odstraňování většiny nájemkyní popsaných vad spadá pod pojem drobné opravy.

Pokud se jedná o vady, které je povinen odstranit pronajímatel, platí, že se rozlišují vady vyžadující odstranění bez prodlení, a vady bránící řádnému užívání, které ale nejsou akutní. V případě vady vyžadující odstranění bez prodlení je nájemce povinen oznámit její zjištění ihned pronajímateli, v druhém případě pak bez zbytečného odkladu. Pronajímatel je pak povinen vadu v přiměřené době odstranit. Pokud tak neučiní, může nájemce vadu odstranit sám a žádat náhradu odůvodněných nákladů. Při nečinnosti pronajímatele může nájemce dosáhnout až na právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Z popisu situace vyplývá, že nájemkyně chová v bytě několik psů, s čímž pronajímatel přes správce vyjádřil nesouhlas.

Podle občanského zákoníku má nájemce právo chovat v bytě zvíře, pokud tím nepůsobí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže. Toto právo nájemce platí bez ohledu na to, co stanoví nájemní smlouva. Posuzování takových obtíží je individuální.

Pošlete svůj příběh Majitelé a nájemníci. Jak se jim žije? S nájemníky bývá problém, stejně jako s majiteli nemovitostí. Zajímá nás, jaké máte zkušenosti a zda jste někdy museli řešit nějaké nepříjemné situace a jak jste se bránili. Budeme rádi i za případné rady a zkušenosti, jak se vyhnout či předejít konfliktům. Těšíme se i na pozitivní příběhy. E-mail: bydleni@idnes.cz.

Zohledněna přitom bude např. povaha bytu nebo domu, druh zvířat a jejich počet, hluk, znečištění, zápach či případné nebezpečí. Podstatné tak budou i skutečnosti, které uvedla nájemkyně (podložky, vonné spreje apod.). Pokud by ale skutečně ostatní osoby v domě obtěžoval zápach, bylo by potřeba zjednat nápravu.

Chov zvířete, který by neodpovídal uvedeným pravidlům, by ve svém důsledku mohl být důvodem pro podání výpovědi ze strany pronajímatele, v případě hrubého porušení povinnosti dokonce bez výpovědní doby. V případě obdržení výpovědi má nájemce právo do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla, podat soudu návrh, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná.

Nájemkyně mimo jiné ve svém popisu situace uvedla, že byt postupně zhodnocovala.

K tomu je potřeba upozornit na to, že nájemce má právo provést v bytě změny jen s předchozím souhlasem pronajímatele, který musí být písemný, pokud i nájemní smlouva byla uzavřena v písemné formě. Pokud byly změny provedeny bez pronajímatelova souhlasu, je nájemce povinen na žádost pronajímatele, nejpozději však při skončení nájmu věci uvést věc do původního stavu.

Jakub Hrbáč, certifikovaný realitní makléř, RE/MAX Plus Brno

K uvedenému případu si dovolím shrnout ta nejdůležitější doporučení:

Při samotném převzetí bytu je potřeba vše důkladně prozkoumat a případné vady zanést do předávacího protokolu. Je nutné se ihned domluvit na rozsahu oprav ze strany majitele a termínu jejich nápravy. V opačném případě by zpětné prokazovaní závad mohlo být mnohem složitější.

Nájemník má podle zákona roční limit drobných oprav stanovený na 100 Kč/m². Pokud je tato částka za období jednoho roku překročena, jdou další náklady za majitelem bytu. Je nutné zjistit, zda má zjištěné vady odstraňovat pronajímatel, nebo nájemce. Nájemník si musí uschovávat účtenky za provedené opravy a za jiné náklady vynaložené na opravy, včas vše pronajímateli oznamovat a v případě jeho nečinnosti odstranit vady a žádat náhradu nákladů nebo žádat slevu z nájemného.

Pokud nebyl byt v obyvatelném stavu, nesplňoval podmínky nájemní smlouvy, má nájemník právo na slevu z nájmu.

Co se týče zvířat v bytě, podle nového občanského zákoníku může nájemník v bytě chovat domácí zvířata. Majitel ho v tomto nemůže omezovat. Pouze v případě, že by charakter domu či bytu neodpovídal počtu zvířat, či pokud by jejich přítomnost ohrožovala či znepříjemňovala život lidem v domě, může dát výpověď za hrubé porušení nájemní smlouvy.