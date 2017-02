Březiny jim učarovaly. V krásné krajině našli vytoužené soukromí

„Upoutala nás krása krajiny. Jak v bezprostředním okolí pozemku tak i vzdálenějším,“ přiznává Milan. Manželé odešli na polosamotu v CHKO Žďárské vrchy z brněnského bytu a už by rozhodně neměnili.

Mladý pár oslovil architekta Adama Rujbra, který jim zděný dům s dvanácti místnostmi a garáží navrhl. Od začátku uvažovali o pasivním standardu. Jedním z hlavních požadavků chráněné krajinné oblasti byla klasická sedlová střecha.

„Stavěli jsme patnáct měsíců, jediným problémem bylo velké množství spodní vody. Spolupráce s firmou probíhala hladce. Vše co jsme si naplánovali, to se podařilo uskutečnit. Z ničeho jsme nemuseli slevit,“ vysvětluje Milan. Nábytek mají na míru a na podlaze dlažbu a vinyl.

Dům majitelé vytápí tepelným čerpadlem. Vedle krbu s teplovodní vložkou je to nejvýhodnější zdroj energie. „Platíme pouze elektřinu. Veškerá naše spotřeba nás stojí dva tisíce korun měsíčně,“ uvádí majitel.

Manželé v novém domově bydlí 18 měsíců. Neplánují žádné dodělávky, úpravy ani změny. Jediné, co by potřebovali, je větší přistavěná technická budova. Největší radost mají z krásného výhledu do okolní přírody. S domem jsou spokojeni a jiný by rozhodně nechtěli.