V Nikaragui bydlím v pronajatém domě. Za vodu platím měsíčně 13 korun

1:00 , aktualizováno 1:00

Do Střední Ameriky jsem odjela za studiem španělštiny. S kamarádem jsem si v Nikaragui pronajala 200 let starý dům velký 160 metrů čtverečních. Pronájem nás vyjde měsíčně na 13 tisíc korun a voda na pouhých 13 korun, a to se sprchujeme třikrát denně, píše Irena do seriálu Češi v zahraničí.