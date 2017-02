Seniorka prodala velký byt. Hledání nového domova se zkomplikovalo

„Manžel mi zemřel před dvěma lety. Bydleli jsme společně ve velkém bytě téměř na okraji města. Protože jsme tam prožili skoro třicet let života, neuměla jsem si představit, že bych se měla od toho místa odloučit a přestěhovat se jinam. Ale časem mi v tom rozlehlém bytě začalo být nepříjemně. Zbytečně moc prázdného místa, zbytečné náklady na topení, bylo potřeba začít přemýšlet o nějakém řešení,“ svěřuje se Milena.

O celé situaci seniorka dlouho diskutovala i se svým synem. Ten žije v Plzni a několik měsíců v roce tráví pracovně v zahraničí. Domluvili se, že on bude sledovat nabídku realit na internetu a Milena zjistí, jak moc vážný zájem má o její byt vnučka sousedky, která jednou tuto nabídku vyslovila. Zároveň se seniorka rozhodla navštívit nedalekou pobočku realitní kanceláře.

„Realitní makléř byl moc milý. Moc pěkně jsme si popovídali. Řekla jsem mu, že bych chtěla něco menšího a on mi ukázal inzeráty několika bytů v nejbližším okolí. Pár z nich se mi podle obrázků moc líbilo. A hned při cestě z realitní kanceláře jsem zazvonila na sousedku a nastínila jí svůj plán. Ta byla nadšená, protože její vnučka se stále pro jiný byt nerozhodla,“ vypráví Milena.

Koupili paskvil za 11 milionů Byt v Praze má 40 závad a vadné schodiště Frederic a Anne se přestěhovali za prací do Prahy ze Španělska. Toužili bydlet nedaleko centra, tak letos v létě koupili byt za 11 milionů korun. Radost z nového bytu však netrvala dlouho. Při převzetí našli celkem 40 závad, několik opravdu velmi závažných.

Prodej velkého bytu proběhl bez potíží. Syn Mileny připravil podklady a smlouvy a na všem se s vnučkou sousedky domluvil. Ta navíc souhlasila i s prosbou, aby Milena mohla v bytě zůstat, dokud se nenajde nový menší byt.

„Bylo to všechno celkem snadné, syn mi zařídil, co bylo potřeba ohledně papírování a já si mohla v klidu vybírat nový byt. A přestože jsem si původně myslela, že se zaměřím jen na okolí, nakonec jsem makléře poprosila, jestli by mi neukázal i byty blíže centru města. Tam mám hodně známých a vím, že se tam dobře bydlí i lidem mého věku,“ říká téměř pětasedmdesátiletá žena.

Makléř vybral několik bytů a společně je s Milenou navštívili. Byla nadšená z kompletně zrekonstruovaného šedesátimetrového bytu. Libovala si zároveň, že jeho cena zhruba odpovídá sumě, za kterou prodala svůj starý byt. Moc dlouho neváhala a volala synovi, který byl již tehdy na delší dobu mimo Českou republiku, že má vybráno.

„Kontaktoval nás syn paní Mileny s požadavkem, abychom celou transakci ohlídali, protože si nebyl jistý, zda bude jeho matka schopna odvrátit případná rizika. Ukázalo se, že makléř Mileně neřekl o pětiprocentní provizi. Cena uvedená v inzerátu ji nezahrnovala,“ uvádí Alena Wenigrová ze společnosti Alisen.

„Z toho jsem byla velice zklamaná. Mrzelo mě, že mi o tak důležité věci makléř za celou dobu nic neřekl. A to jsme se společně byli na byt podívat třikrát. Dělalo to hodně peněz a z prodeje starého bytu mi tolik navíc nezbylo. Měla jsem dvě možnosti. Buď se s tímto krásným bytem rozloučit a hledat dál, anebo zkusit cenu snížit,“ popisuje Milena postup.

Seriál Na pranýři V seriálu Na pranýři vás naučíme, jak nenaletět nepoctivým makléřům a jak se při pořizování nového bydlení vyhnout nekalým praktikám. Svůj realitní boj s bytem či rodinným domem nám zašlete na e-mail: bydleni@idnes.cz. Seriál, který má přispět ke zlepšení kvality služeb a kultivaci realitního trhu, připravuje Bydlení.iDNES.cz ve spolupráci se společností Alisen.

„Při jednáních s dotyčným makléřem jsme vyjednali slevu z kupní ceny, která činila pět procent. Pokryla tedy provizi a paní Milena tudíž v rámci svého finančního limitu byla schopna byt ufinancovat,“ popisuje Wenigrová.

Makléř Mileně doporučil, aby pro urychlení koupě nemovitosti, poslala peníze rovnou na účet prodávajícího. To by byla ale obrovská chyba. Převod peněz přímo na účet prodávajícího představuje pro kupující stranu enormní riziko. Pokud by tak paní Milena učinila, její finance by byly absolutně nejištěné. Prodávající by mohli tyto prostředky obratem utratit nebo poslat jinam. Ve chvíli kdy by nastala komplikace, například při vkladu do katastru nemovitostí, byla by paní Milena bez bytu i bez peněz.

Celá koupě menšího bytu nakonec dopadla dobře a paní Milena se mohla za několik týdnů stěhovat.

Závěrečná doporučení: