Byt si chtěli prověřit technikem. Na to zapomeňte, křičel developer

„Byt jsme začali shánět na jaře roku 2014. Už od počátku bylo jasné, že se budeme orientovat na novostavby. Do té doby jsme bydleli v menším bytě ve staré zástavbě a každou chvíli jsme řešili nějaké průšvihy, pořád něco opravovali. Po těchto zkušenostech jsme se s manželkou jednohlasně shodli, že chceme přijít k hotovému, čistému, prostě úplně novému bytu,“ vysvětluje Josef.

Zpočátku se mladí manželé zaměřovali na již dokončené developerské projekty. Žádný z bytů je ale neoslovil. „Nejdůležitější pro nás bylo, abychom se tam cítili dobře. Bohužel většina z nich nám připadala jako klasické sídliště v novém kabátu. Rozhodně jsme nechtěli žít jako sardinky bez kousku soukromí,“ říká Josef.

Po několika měsících, během kterých nenašli to, co hledali, přistoupili k jiné strategii.

„Začali jsme koukat po developerských projektech, které ještě nejsou úplně dokončené. Rychle jsme se zorientovali a skutečně našli několik zajímavých bytových domů. Nakonec jsme se rozhodli pro byt v menší bytovce. Všechno šlo celkem svižně a za několik týdnů jsme již podepisovali smlouvu o smlouvě budoucí a těšili se na nové bydlení,“ popisuje Josef.

Během dokončování stavby se Marcela s Josefem dověděli, že existují inspektoři nemovitostí, kteří jsou schopni byt prověřit z technického hlediska a odhalit pro laika nepostřehnutelné závady.

„Kolega měl s předpřejímkou velmi dobrou zkušenost. Inspektoři mu prý našli na nemovitosti závady za několik desítek tisíc korun. Developer je pak musel všechny na vlastní náklady odstranit. To mi přišlo rozumné a rozhodl jsem se, že si předpřejímku necháme taky udělat,“ uvádí Josef.

„Vždy doporučujeme klientům, aby nemovitost nechali prověřit inspektory co nejdříve. Ideálním řešením u developerských projektů je právě předpřejímka. V rámci ní se všechny závady zaevidují a developer je povinen je odstranit již do doby přejímky, tedy předání bytu klientovi. Kupci tak ve chvíli přejímky přebírají byt zcela dokončený, bez závad a poškození,“ vysvětluje Alena Wenigrová, specialistka na nákup nemovitosti ze společnosti Alisen.

Mladí manželé si na doporučení kolegy objednali inspektora nemovitostí a vzápětí o tom, že plánují udělat předpřejímku, informovali developera.

„To jsme se ale pěkně přepočítali. Developer na nás spustil pěkně ostře, že o žádné předpřejímce nechce nic slyšet. Celý technický stav prý již zkontrolovali jejich technici a není prý žádný důvod, aby se v tom šťoural někdo další. Nevěřil jsem svým uším,“ popisuje Josef nevěřícně, ale záhy dodává, že se nechtěl jen tak vzdát.

„Byla to nehoráznost. Ve chvíli, kdy si kupuji byt za několik milionů, je drzost, pokud mi někdo zakáže zkontrolovat, jestli nemá závady. Začali jsme se proto s developerskou společností dohadovat,“ nastiňuje Josef, co následovalo.

Jednání trvala několik dnů, výsledkem bylo svolení developera k předpřejímce, bohužel však v jiné formě, než jak si ji Marcela s Josefem představovali.

„Velkoryse nám povolili třicetiminutovou předpřejímku, ale pouze za podmínky, že jí nebude provádět námi vybraný inspektor, ale jejich technik. Byla to určitě prohra, o všem jsme informovali našeho inspektora nemovitostí. Ten nám neuvěřitelně vyšel vstříc, když nám poradil alespoň základní věci, na co se máme zaměřit, a domluvili jsme se, že s námi půjde na konečnou přejímku bytu,“ popisuje Josef následný plán.

„Jak se dalo čekat, předpřejímka s technikem od developera byla pěkné divadlo. Samozřejmě se mu moc nechtělo hledat chyby svých kolegů. Navíc s vyhlídkou toho, že cokoli ‚najde‘, bude muset developer odstranit na vlastní náklady. My s manželkou jsme se usilovně snažili postupovat podle doporučení našeho inspektora. Nakonec jsme objevili docela hodně menších nedostatků, jako byly fleky a rýhy na stěnách, odřené dveře, nefunkční zámky a chybějící klíče. Taky porušené jedno okno a špatně vyspárovanou dlažbu v koupelně,“ vyjmenovává Josef, co všechno by jinak museli s manželkou hradit sami.

Vše s technikem od developera sepsali a těšili se na konečné převzetí, až bude moct jejich inspektor nemovitostí prověřit i to, co oni jako laici zkontrolovat nedovedli.

„Pokud předpřejímka byla divadýlkem, přejímka se stala úplným hororem. Přišli jsme s manželkou v doprovodu námi vybraného inspektora. Ale zástupci developera ho rovnou odmítli pustit do nemovitosti. Handrkovali jsme se u vchodu do domu, bylo to neuvěřitelné a ponižující. Do bytu nakonec pustili skutečně jen mě s manželkou a zkontrolovat jsme mohli pouze to, co ‚je vidět‘. Bylo mi z toho celého incidentu zle a vůbec jsem nechápal, jak si něco takového můžou dovolit,“ popisuje svou zkušenost Josef.

„Marcela s Josefem bohužel udělali chybu již ve chvíli, kdy podepisovali smlouvu o smlouvě budoucí. Už zde totiž mělo být zakotveno ujednání o požadavku předpřejímky, a to výhradně s technikem, kterého si přivede klient. Mladým manželům by to ušetřilo mnoho starostí, peněz a nepříjemných chvil. Je ale nutno podotknout, že jednoznačně měli smůlu na developera. Žádná férová společnost by samozřejmě nereagovala tímto způsobem,“ potvrzuje Alena Wenigrová. A tento fakt potvrdil i samotný inspektor.

„S takovým jednáním se naštěstí nesetkáváme často. Je však pravdou, že z nás zástupci developera nebývají vždy zcela nadšeni. Je to logické vzhledem k tomu, že hledáme a odhalujeme jejich pochybení. Ve většině případů však chyby přiznají a odstraní je, případně nedostatky kompenzují snížením kupní ceny nemovitosti. Tento případ byl opravdu extrém,“ říká k celé kauze Tomáš Zima, inspektor nemovitostí ze společnosti Nemoinspekt.

„Marcela s Josefem jsou nyní s inspektorem dohodnuti, že jen co to bude časově možné, provede v jejich novém bytě důkladnou technickou inspekci. „My budeme následně všechny zjištěné závady řešit reklamací u developera. Bohužel se dá očekávat, že to opět oddálí dobu našeho nastěhování,“ uzavírá Josef.