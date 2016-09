Mladá žena si svou představu o moderním bydlení splnila bez kompromisů

Nikola pracuje jako kreativní manažerka ve studiu se zaměřením na design koupelen. Interiérový design byl i jejím studijním oborem na vysoké škole a zároveň koníčkem, který se neustále promítá i do jejího běžného života. Není divu, že si i svůj vlastní sen o bydlení splnila bez kompromisů.

Stošedesátimetrový byt v osmém patře moderního bytového komplexu Vltava v Karlíně vlastní s přítelem teprve půl roku a bydlí v něm pouze dva měsíce. Na interiéru je ale vidět, že zde nic nebylo řešeno „horkou jehlou“.

Čtvrť, která nikdy nespí

Při výběru nového domova vsadila Nikola na jednu z nejživějších pražských čtvrtí. „Miluji výborné jídlo, skvělé víno, design, architekturu, přírodu a historii, to vše mi Karlín nabízí. Tohle místo je ideální pro setkávání s přáteli, ale i s obchodními partnery,“ říká Nikola.

Je zde nepřeberné množství designových showroomů s nábytkem, osvětlením a také třeba s koupelnovým vybavením. Na podzim zde společně se svým týmem otevřela koupelnové studio Elite Bath. „Mám to teď dvě minuty chůze do práce, i díky tomu byl tento byt jasnou volbou,“ vypočítává Nikola výhody, které okolí jejího domova nabízí.

Karlínu už dlouhou dobu nepřísluší přívlastek původní pražské periferie: činžovní domy z počátku století i první republiky doplnily v posledním desetiletí moderní kancelářské budovy a novostavby.

Čtvrť nevídaně ožila i díky neustále se rozrůstajícímu výběru barů, restaurací a kaváren a je i centrem designu a umění. Podobně jako Vršovice nebo Letná se stala jednou z velmi vyhledávaných částí pražského širšího centra, a to i co se týče bydlení.

Novostavby na Rohanském nábřeží tak nabízejí vše na dosah ruky: kulturní vyžití, centrum města i přírodu v podobě městského parku. „Dříve jsem bydlela na Žižkově v blízkosti Flory. Žižkov mám velmi ráda, ale oproti němu je Karlín neuvěřitelně živou čtvrtí, která za poslední roky prošla mnoha změnami a vzniklo tak místo, které dopřává jak klidné procházky kolem řeky, tak i ruch v ulicích a hlavně se neustále rozrůstá,“ potvrzuje Nikola Filipová.

Koloniální styl do moderního interiéru zapadá a dodává mu na útulnosti.

Čistý design, který má smysl

Při zařizování bytu dbala Nikola na čistý design a také na to, aby každý kousek nábytku v prostoru měl své opodstatnění. Nic zde nepřebývá a nepřekáží, ale zároveň také nechybí. A ačkoli je v některých částech bytu jen minimum designových solitérů, nepůsobí byt ani trochu prázdně a díky pečlivě vybraným doplňkům má i onu příznačnou ‚duši‘, která jinak mnohým čerstvě zařízeným bytům chybí.

„S přítelem hodně cestujeme, každý výlet je pro nás inspirací. Oba milujeme koloniální styl v kombinaci s moderním designem, proto pro nás byla jasnou volbou prodejna Le Patio, většinu nábytku jsme nakoupili tam. Převážná část doplňků je pak z prodejny Snel Furniture, které krásně doplní celý interiér,“ komentuje Nikola kombinaci prvků, kterou zvolila.

Interiér dává znát inspiraci z cest, ale třeba i z designových veletrhů. Některé kousky jsou pak oživením prvků z původního žižkovského bytu, jako je tomu třeba v případě netradičních sedaček.

Přírodní materiály a zemité barvy krásně doplňují běloskvoucí prostor.

„Přišly s námi ze starého bytu, jsou od firmy Stopka. Původně byly z bílé kůže, ale cítili jsme, že je potřeba je něčím oživit, a tak jsme na ně nechali ušít potahy z tyrkysové látky, kterou jsme si přivezli z Anglie,“ říká Nikola.

Sedačky mají až překvapivý design, který ostře kontrastuje s koloniálním stylem doplňku v jejich bezprostřední blízkosti. Zároveň ale s okolím barevně ladí a čistému prostoru dodávají energii.

Splněný sen o bydlení

Ze starého bytu připutovala třeba i postel, zbylé zařízení ale čerství majitelé bytu pořizovali nově tak, aby odpovídalo danému velkoryse pojatému prostoru. Zařídit jej ale pro Nikolu nebyl problém: díky rodině se odmalička pohybuje mezi umělci a architekty.

„Jelikož pracuji v koupelnovém studiu, dala jsem si opravdu hodně záležet na hlavní koupelně. Příčku oddělující koupelnu od ložnice jsem nechala vybourat a zachovala jen její část, kde máme umístěné umyvadlo se zrcadlem,“ popisuje Nikola.

Tím vznikl otevřený prostor, kde levá část slouží jako hlavní vstup do koupelny a pravá strana dává vyniknout samostatně stojící vaně, která pomyslně prostupuje do ložnice. Koupelna je obložena do velkoformátové dlažby v imitaci onyxu, celý prostor tak působí velmi čistě a jemně.

Královský výhled z vany i velkorysá okna vytvářejí z koupelny další obytný prostor, který plynule navazuje na celý byt.

Nikola popisuje místnost, která je opravdovou chloubou bytu a místem, kterého by bylo „jen“ pro běžnou hygienu škoda. „Nejraději odpočívám ve vaně značky Aveo, kde díky otevřenému prostoru a výhledu z okna mám možnost absolutní relaxace a pocitu volnosti,“ dodává Nikola. Koupelna je svébytným prostorem, který plynule navazuje na koncept celého bytu.

Podobnou myšlenkou se Nikola řídila i v případě kuchyně. „Mou velkou vášní je také vaření, a díky skvělé kuchyni od studia Stopka se v ní vaří prakticky samo,“ přiznává majitelka bytu.

Láska k vaření se promítla i ve velikosti prostoru, který je kuchyni věnován, užitná místnost se stává součástí interiérového celku. Za vše hovoří kvalitní materiály, ale i pracovní plocha, která je oproštěna od jakýchkoli rušivých elementů.

Ostrůvek pak kuchyň opticky odděluje od zbytku prostoru i jídelního koutu, který je opět inspirován koloniálním stylem. Obě části prostoru spojují stylová svítidla, která v sobě nesou oba prvky: moderní, čistý vzhled v kombinaci s tradičními tvary.

Při pohledu na kuchyň je jasné, že vařit zde musí být radost. Stejně jako je radost bydlet v bytě, který si zařídíte do detailu přesně podle svých představ.

Moderní kuchyň je velmi prostorná, ale díky barevnému a designovému řešení působí nenápadně. Designová kuchyň odráží majitelčin pohled na čistotu prostoru i její zálibu ve vaření a dobrém jídle.

Nejedné ženě (ale i muži) by určitě zasvítily oči nadšením při pohledu na šatnu. Místnost, na kterou starší byty příliš nemyslely, je zde samozřejmostí. Uskladnění všeho oblečení i doplňků v samostatné místnosti má nádech luxusu; především jde ale o praktickou stránku věci a pohodlí, které k prostornému bytu patří. Tím spíše, je-li i tato místnost doplněna o nějaký designový prvek, třeba v podobě originálního lustru.

Život v bytě, který je propojením oblíbeného místa, designu i všech praktických nároků na bydlení, je tak ztělesněním všeho, co si představujeme pod pojmem domov. „Tímto bytem jsem si splnila svůj velký sen o bydlení a je pro mě i místem, kde ráda dobíjím energii,“ uzavírá výstižně Nikola.

Na přání majitelky bytu není spuštěna diskuse.