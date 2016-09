Přesvědčil přítelkyni, všechno prodali a bydlí v domku na kolečkách

Do domečku s vestavěným patrem se vešla kuchyně, obývací pokoj, koupelna, toaleta, ložnice s pohodlným dvoulůžkem pod střechou a nejnutnější úložný prostor. V malém obydlí je vestavěná nádrž na 90 litrů vody, kompostovací WC a sprchový kout s filtračním systémem.

Fotografka na volné noze Alexis Stephensová a bývalý manažer Christian Parsons získali prostředky na stavbu mobilního domku z prodeje svého domu v městě Winston-Salem v Severní Karolíně.

Společně celý rok plánovali a stavěli svůj nový dům na kolečkách. Současně museli od základů změnit svůj životní styl.

Partneři se odklonili od touhy vlastnit rodinný dům, která se pro mnoho lidí stala doslova posedlostí, a do života vpustili trochu dobrodružství.

Nemusí se trápit s hypotékou a utrácet za zbytečnosti. Stejně se jim téměř nic do jejich miniaturního domečku nevejde. Co potřebují, to mají. Oba svorně prohlašují, že zbavit se většiny majetku a téměř veškerých věcí byl velmi osvobozující a očistný proces, který navíc přinesl finanční svobodu.

Dnes jim stačí najít příjemné místo, ideálně v kempu, domek připojit pomocí kabelu k elektrické síti, stoupnout si do malého kuchyňského koutu a začít vařit.

Jídlo sní Alexis a Christian společně u jídelního stolku se sklopnou deskou. Sedí na větším pohodlném křesle, které nahrazuje pohovku. Případně lze sedět před vchodem na malém zastřešeném zápraží.