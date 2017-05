Pořídili si terasu s bytem. Atypický mezonet inspirovaný Asií

Když se Dagmar s Viktorem před šesti lety přestěhovali do Prahy, pronajali si nejdřív byt. Předností byl designový interiér, nevýhodami první patro, okna do vnitrobloku a uvnitř málo světla.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Můj dům.

Na vlastní kůži si vyzkoušeli některá řešení, barvy, materiály, které jim vyhovovaly. Ty nejlepší si promítli kupříkladu do návrhu současné kuchyně.

Po čase hledali vlastní bydlení a měli jasno: především pěkný výhled a terasa. To beze zbytku splňoval atypický mezonetový byt 4+kk o velikosti 105 m2, jež objevili na stránkách jednoho developerského projektu v Praze 7.

Pokoje ve spodní části bytu mají každý svůj balkon a horní část tvoří jedna velká obytná terasa s výhledem na město do čtyř světových stran.

„V létě je příjemné vyjít z ložnice rovnou na balkon, lehnout si v županu na lehátko a dívat se do dálky,“ pochvaluje si Viktor. Byt ovšem neměl jen samé plusy. „Dispozici zbytečně dělily příčky. Chodba připomínala víc než byt nějaký penzion. Jedna z koupelen vypadala jako z paneláku,“ připomíná Dagmar.

Majitelé se obrátili na architekta Petra Hričovce, aby jim podle vypracoval projekt úprav. Zmizely některé příčky, přízemí se otevřelo, schodišťovou stěnu zvýraznila betonová stěrka. Koupelnu od ložnice nově dělí skleněná stěna, oproti standardu jsou tu lepší obkládačky a zařizovací předměty.

V harmonii těla a duše

Partneři se seznámili na Slovensku, odkud oba pocházejí. Viktor pak záhy odjel na plánovaný studijní pobyt do Singapuru. Dagmar se k němu mohla přidat díky tomu, že škola to umožňovala rodinám i partnerům.

Jeden semestr dokonce společně strávili ve Filadelfii. Když měli volno, cestovali.

Největší inspirací, kterou ve vlastním bytě zúročili, jsou vzpomínky na oblíbené destinace a lidi, zejména z opakovaných návštěv Bali.

„Máme to tam strašně rádi. Žádný luxus, ale funkční jednoduchost, která dělá život šťastnější. Jinde jsme to nepocítili, kromě toho bylo příjemné potkávat pohodové usměvavé lidi,“ shodují se a dodávají: „Člověk se najednou zpomalí, vnímá jen ́tady a teď‘. Nemá potřebu cokoli řešit a komplikovat.“

V koupelně je proto hodně dřevěných prvků, postel povznáší baldachýn, reliéfní tapeta v předsíni připomíná prales. Bali jako láska se stalo hlavním zadáním pro dva architekty Krištofa Hanzlíka a Michala Nováčka, kteří se především podepsali na vzhledu horní terasy.

Dagmar s Viktorem se doma shodují ve stylu, mírně se ale rozcházejí v názoru na barvy. „Já miluji teplejší odstíny, hlavně kombinaci červené a zlaté. Viktor by si ale představoval víc studenější ,byznys‘ modré,“ dodává s úsměvem Dagmar.

Kapitánským můstkem nazývá Viktor nejvyšší místo horní terasy, odkud rád pozoruje město z nadhledu. Zeleň na terase navrhl architekt Michal Nováček.

Když je všechno v pořádku

Byt majitelé zařizovali naplno, nechtěli dělat něco ledabyle. Dodnes díky tomu ještě dotahují detaily. Oceňují, že šli do spolupráce s odborníky, s nimiž se potkávali i při návrhu interiéru jejich klubu inspirovaného filmem Miloše Formana.

„Oba máme estetické cítění, jsme nároční. Časem však došla inspirace a některé věci jsme neviděli. Je to podobné, jako když ženy mají doma skříň plnou oblečení, ale pocit, že nemají co na sebe,“ konstatuje Dagmar.

„Na architekty jsme se úžasně napojili. Abychom vystihli náladu klubu, letěli jsme s Michalem Nováčkem vybírat doplňky do Paříže,“ připomíná Viktor, který v tomto městě kdysi žil jedenáct let. To ovlivnilo podnikání, ale také jeho filozofii bydlení.

Byt majitelé zařizovali naplno, nechtěli dělat něco ledabyle.

„Mít doma pořádek a málo věcí představuje pro mě harmonii. Když se věci hromadí, nebo jen tak povalují, hned se to odrazí na tom, jak se cítím. Proto tu máme méně kvalitních kousků než spoustu zbytečných krámů.“

Na horní palubě

„Byt je otočený na východ, takže protější prosklené fasády budov odpoledne zajímavě odrážejí světlo. Orientace k východnímu stylu se promítla i do terasy v patře a asijskou inspiraci prozradí hned na první pohled.

Zahradní architekt Michal Nováček dostal zadání, které by splnilo představu o obytném venkovním prostoru, kde majitelé tráví čas i s přáteli a rodinou. To znamenalo umístit gril, bar, vybavit místo nábytkem, doplňky, zelení, popřípadě dát vířivku. O návrh úpravy terasy o ploše 116 m2 se postaral architekt Krištof Hanzlík z ateliéru Coll Coll.

Venkovní kuchyni a prostor pro sezení, popřípadě spaní vymezuje atypická konstrukce stropu a stěn ze dřeva a voděodolné překližky. Díky šikmo kladeným prknům může procházet světlo. „Chtěli jsme Bali i tady nahoře, aby nám dodávalo energii i v Praze. Mám ráda slunce, takže mít terasu ukrytou na střeše je v létě velká výhoda,“ chválí Dagmar.

„Byt máme místo rodinného domu, nemusíme ani jezdit na chatu. Vždyť jenom terasa a balkony mají celkem 140 m2, takže jsme si pořídili spíš terasu s bytem,“ konstatuje Dagmar. Nejvyšším místem je takzvaný kapitánský můstek, v jehož stěně je dodatečně udělané kruhové okno rámující výhled na Žižkovskou věž.

Kapitánským můstkem nazývá Viktor nejvyšší místo horní terasy, odkud rád pozoruje město z nadhledu. Zeleň na terase navrhl architekt Michal Nováček.

„Dívám se tu na panorama Prahy, noční oblohu a přemýšlím o životě. Občas si říkám, jak je člověk vlastně malý,“ uzavírá Viktor.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Můj dům.