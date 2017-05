Starý box na přepravu koní přestavěl na bydlení se záchodem a sprchou

Zchátralý koňský box byl plný sena a hnoje, když jej Dean poprvé spatřil v anglickém městě Glastonbury. Nepořádek vyklidil, celý box rozebral, vytrhal podlahu a zvýšil strop nad kabinou řidiče, kam umístil manželskou postel. Základní kovová konstrukce dostala nové ošetřené dřevěné obložení a izolaci.

Po půl roce práce se box zaplnil vestavěným nábytkem ručně vyrobeným na míru, kuchyňskou linkou s dřezem, vodovodní baterií, troubou, varnou deskou a grilem.

Součástí obydlí o rozloze 14 metrů čtverečních je také rohová lavice s jídelním stolem, ta slouží i jako lůžko pro dvě děti, manželská postel, úložné prostory, sprchový kout a WC. V rohu boxu jsou krbová kamna.

Dean Crago předělal starý box pro koně pro manželský pár. Cenu neprozradil. Přestavba tohoto druhu většinou vyjde na 30 až 60 tisíc liber, v přepočtu do 957 tisíc korun do 1,9 milionu korun. Pořízení starého koňského boxu stojí do pět tisíc liber (160 tisíc korun).