Dům pro vášnivé čtenáře je na prodej s knihovnou pro 10 tisíc svazků

Vášnivým sběratelem knih je především Bill, který se svému koníčku věnuje přes dvacet let. Svou milovanou sbírku stále nadšeně rozšiřoval. Dnes, kdy už jsou manželé v důchodu, vlastní 10 tisíc knih, pro které postupně vyhradili celou dvoupodlažní kamennou stodolu.

Postupně ji vybavili masivními dřevěnými knihovnami se schůdky v červené, zelené a hnědé barvě. Do prostoru umístili jídelní stůl, židle a další nábytek. Postupně přibyla menší kuchyně, studovny, šatna, vinný sklep a pracovna či hobby místnost.

Jenže nyní musí manželé dům, který si koupili před dvanácti lety, i se stodolou prodat a přestěhovat se do menšího. Bill věří, že se mu podaří vzít s sebou i všechny knihy a k prodeji nabídne pouze prázdné barevné knihovny, které si zaplní nový vlastník nemovitosti. V ideálním případě by to měl být vášnivý čtenář nebo alespoň milovník a sběratel knih.

Manželé svůj domov nabízí za 28,5 milionu korun. V ceně je kromě hlavní obytné budovy a stodoly s knihovnou také udržovaná zahrada s růžemi, keři a další zelení. Na hranici pozemku teče řeka Arrow plná pstruhů.