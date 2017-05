Klimatizace bez nevzhledné krabice na fasádě je tichá. Ale dražší

Je to zatím méně známá varianta klimatizace. Celá jednotka včetně kompresoru je uvnitř místnosti. Na první pohled může připomínat mobilní klimatizační jednotku umístěnou na zdi.

„Ale není to totéž. Mobilní klimatizace čerpá vzduch z ostatních místností v domě, výduch klimatizace se pouští do vnějšího prostředí. Kdežto tady to funguje tak, že je celý okruh vstupu a výstupu vzduchu oddělený od místnosti. Tato jednotka je pečlivě odhlučněná, takže v místnosti ruší jen minimálně,“ vysvětluje Petr Hruban, který prodává i tyto typy.

Detail fasády

Vzhledově vypadá celé těleso této klimatizace trochu jinak než běžné splitové jednotky. Je hlubší a celkově větší, přece jen se dovnitř musí vejít nejen ventilátor s chladičem, ale i kompresor. „Lze ji montovat buď do horní části stěny stejně jako splitovou jednotku, ale většina lidí si přeje instalovat ji na místo, kde by člověk čekal radiátor ústředního topení,“ říká Hruban.

Co je to invertor Umožňuje plynule řídit otáčky, a tím plynule regulovat okamžitý výkon kompresoru i celého zařízení. Invertorový se nazývá proto, že je řízený a napájený z invertoru, což je vlastně frekvenční měnič, který řídí nejen frekvenci napětí (počet otáček kompresoru) ale i velikost napětí (výkon kompresoru).

Každý, kdo zná mobilní klimatizace, které se přes léto běžně prodávají v elektroprodejnách, si vybavuje velký hluk při běžném provozu. Petr Hruban však tvrdí, že klimatizace bez vnější jednotky jsou mnohem tišší.

„Navíc ve verzi invertor se plynule mění otáčky ventilátoru, takže na noc si pustíte noční režim a slyšíte hluk o síle, která je tišší než šeptání. A tím, že tam odpadá moment zapnutí a vypnutí, nebude vás při spánku rušit,“ popisuje.

Plynulá regulace zajistí, že zařízení dodá, případně odebere jen takový tepelný výkon, jaký je v místnosti právě potřeba.

Díky tomu nedochází k mechanickým ztrátám při rozběhu kompresoru ani ke ztrátám díky přechlazování klimatizovaného prostoru. Některé zdroje tvrdí, že tato technologie umožní ušetřit až třetinu energie.

Projektant vzduchotechniky Jiří Petlach však není tak optimistický. „Nepovažuji za možné, aby hluk bylo možné srovnávat s klasickým splitem. Jestliže je v místnosti umístěný nejen ventilátor výfuku chladného vzduchu, ale i další ventilátor, který bývá na vnější jednotce a navíc ještě čerpadlo, není prakticky možné, aby hluk byl srovnatelný.“

Bez jednotky je dražší

Navíc upozorňuje Jiří Petlach i na značnou finanční náročnost klimatizací bez vnější jednotky. „Když si koupíte klasický split, dáte za něj například dvacet tisíc korun. Za připojení od jednotky ke splitu se počítá tak osm set korun za metr. Ale když se dívám na ceny těchto klimatizací, tak se pohybují kolem 40 tisíc bez DPH,“ vypočítává.

Ceny se liší podle toho, co klimatizace umí. Nejlevnější jsou „obyčejné“ verze s výkonem pro jeden menší obývací pokoj, cena se pak zvedá při použití invertorové technologie, schopnosti topit v přechodových obdobích. A samozřejmě s výkonem chladicí i topící jednotky, tedy tepelného čerpadla, které je jádrem jednotky.

Klimatizace nejvíce práce odvede v ložnicích, kde umožní dobře se vyspat.

Jaký výkon

Obecně se udává na 100 m3 prostoru potřebný výkon kolem 3,5 kW. To znamená, že pro obývací pokoj 20 m2 s běžnou výškou 2,7 m se vystačí s variantou do 2 kW výkonu.

Tento fakt připouští i Petr Hruban. „Kdo nemá problém s umístěním vnější jednotky na fasádu, většinou kvůli nižší ceně volí klasiku. Ale jsou případy, kdy například památkáři takové řešení nepovolí. Kdežto mřížka, která se natře spolu s fasádou a splyne s ní, už jim nevadí,“ říká.

Jednotka za zadní strany

Přes všechna kritická slova je z připojených obrázků zřejmé, že se podobné klimatizace používají, a to i v jižních zemích, kde je přes léto daleko tepleji a klimatizování je daleko běžnější než u nás.

Máte osobní zkušenost s podobnou klimatizací? Podělte se s ostatními v diskusi.