U vestavných myček pozor na výběr pantů. Co se vejde do maxi myčky

Soutěž o myčky Bosch Pokud by se vám do domácnosti hodila nová myčka, máte velkou příležitost ji vyhrát v naší soutěži, kterou jsme připravili se společnosti BSH domácí spotřebiče. Když zodpovíte správně všechny tři otázky v testu v tomto článku (na výběr máte tři možnosti), a to do 30. dubna 18:00, budete zařazeni do slosování. Jména výherců budou zveřejněna 3. května. Pro správné odpovědi vám mohou pomoci informace v článcích či na webu společnosti BSH domácí spotřebiče či na jejím Facebooku. Bližší informace k soutěži zde. Hlavní výhrou v soutěži jsou tři samostatně stojící myčky Bosch SMS88TI36E se šířkou 60 cm v hodnotě 27 990 Kč v nerezovém provedení pro tři vylosované. Dalších deset výherců získá balíček Finish, který se skládá z 1 ks leštidla Finish Rinse Aid Shine & Protect a 1 balení Finish Quantum Max 80 tablet na tři měsíce. Hodnota balíčku je 695 Kč. Myčka Bosch, kterou získají hned tři vylosovaní, nabízí řadu benefitů: nízkou spotřebu (A+++), hlučnost pouhých 42 dB, PerfectDry se systémem sušení Zeolith, systém košů VarioFlex Pro a příborovou zásuvku Vario Pro pro optimální nastavení prostoru ve všech úrovních i TFT displej s intuitivní volbou programů v českém jazyce, ukazatel aktuálního času, průběhu mytí a zvolených programů. Především však nabízí funkci HomeConnect, která umožňuje ovládat myčku pomocí aplikace v chytrém telefonu. Aplikace bude dostupná v České a Slovenské republice od 2. května 2017. Myčka Bosch SMS88TI36E v ceně 27 990 Kč v nerezovém provedení Ovládací panel je v horní liště dvířek. Myčka je vybavena koši VarioFlex Pro a příborovou zásuvkou Vario Pro.