Jak se staví sen pro ženu, která si v domě udělala psí hospic

Práci v realitách Eliška docela ráda opustila práci v realitách, přestože vést psí hospic kromě jiného znamená vstávat v půl páté ráno a začít připravovat jídlo pro momentálně 18 pejsků. Malých, ale také pořádně velkých, nechybí mezi nimi ani vlkodav. Jsou v hospici na dožití, ale díky její obětavé péči zde i staří psi dobře prospívají.

Původní kuchyň je zařízená vybavením po předchozích majitelích.

Před několika lety Eliška dokonce založila nadaci Dejte nám šanci. Tvrdí, že starý pes nepatří do studeného kotce, ale do tepla na gauč. Chce, aby se zvířata i přes svůj věk a stav dostala do adopcí.

Elišce nevadí ani věčné uklízení loužiček a hromádek v domě, protože nemocní psi často nezvládnou vyběhnout ven na dvorek. Naštěstí tuto situaci zvládá v pohodě nejen Eliška, ale i její dcera a přítel, s nímž si před rokem pořídila více než sto let starý dům. Ten není v moc dobrém stavu, mladý pár zatím používá ještě i vybavení po předchozích majitelích. Finance investují do stavebních oprav domu. A do pejsků.

Architekti Kamila Douděrová a František Kobližka se v dalším dílu televizní show Jak se staví sen (Prima, pondělí 12. června ve 21:30) rozhodli navrhnout pro rodinu novou kuchyň a obývací pokoj tak, aby vyhověl náročným požadavkům vskutku netradiční „smečky“.

Pohodlí pro všechny

Eliška se do pořadu přihlásila s prosbou, aby v části domu vznikla karanténa s ošetřovnou, sklad a přípravna jídla pro psy. Ale to nelze zvládnout za pět dnů, které jsou na proměnu vymezeny, a tak se designéři rozhodli upravit spodní část domu, kde tráví všichni nejvíce času.

Celá proměna je ve venkovském stylu s nádechem Francie, který se Elišce líbí. Základem jsou přírodní materiály a světlé barvy v kombinaci se světlým dřevem. Část příček v kuchyni je tak obložená štípaným kamenem.

V interiéru nechybějí stylové doplňky a nábytek z antiku. Třeba starou okenici dovezenou z Francie použili autoři proměny jako dekoraci na zeď. Podlahu s různou výškou vyřešil „mramorový“ koberec, u něhož se však musel použít dvojitý plnič pórů, to kvůli inkontinentním psům.

Designéři zvolili jako obklad v kuchyni štípaný kámen a keramické obklady imitující dřevo.

„Hned jsme věděli, že nebudeme muset hledat dlouho koncept. Sto let starý dům měl svou duši a majitelka oblíbený styl, takzvaný shabby chic, tedy styl francouzských kaváren,“ říkají Kamila Douděrová a František Kobližka.

Designéři se museli vyrovnat s problémy, které souvisely s věkem domu, tedy s křivostí stěn i nerovnou a nezpevněnou podlahou. „U podlahy jsme hledali vhodnou podlahovou krytinu, pod kterou by nebylo nutné vylívat stěrku, a zároveň by byla vhodná pro psí útulek,“ vysvětlují autoři proměny.

Jednotlivé kusy nábytku pořídili designéři buď nově v dekoru patinovaného dřeva, nebo autentické z antiku (okenice, židle). Vše je ve světlých tónech, není zde žádná kontrastní výrazná barva, pouze „shabby chic“ odstíny, tedy bíla, béžová, taupe a šedá.