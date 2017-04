Jak se staví sen: vnučka dostala konečně stůl, babička novou kuchyň

Televizní show Jak se staví sen začíná s další řadou. Vybrat ze 40 tisíc žadatelů toho, kdo si proměnu bytu zaslouží, není opravdu jednoduché. Volba padla tentokrát na babičku s vnučkou, které bydlí v pražském paneláku v Kobylisích. Vnučka rodinu přihlásila s přáním, aby babička dostala konečně nový pokoj.

Původní kuchyň měla minimální pracovní plochu.

V bytě se totiž téměř 40 let skoro nic nezměnilo: jak si to tehdy dědeček s babičkou zařídili, tak to také zůstalo. Bohužel manžel babičky Marcely zemřel na infarkt a ona zůstala na vše sama.

Sice našetřila Anetě na nové vybavení pokoje, ale po havárii v koupelně padly všechny peníze na její rekonstrukci.

Architekti Kamila Douděrová a František Kobližka měli za úkol proměnit pokoj babičky, ale ta se přimlouvala za Anetin pokojík. Nakonec, i díky prosbě nové moderátorky pořadu Ivy Kubelkové, přibrali do proměny i kuchyň a předsíň.

Na výsledek proměny se můžete podívat v pondělí 1. května (Prima v 21:30).

Čekání na zázrak

Babička Marcela se opravdu snaží, nesedí v koutě a nežehrá na osud. Je už v důchodu, ale aby poplatila nájem a Anetiny kroužky, přibrala si úklid jedenáctipodlažních paneláků se sedmi vchody. Ale i tak je pro ni většina výdajů do zařízení bytu nad její síly, nezbylo jí zatím ani na nové tapety, které jsou v bytě už celých 40 let.

„Byla to první proměna v této sérii, takže plná očekávání. Náročná byla v tom, že se proměňovaly jednotlivé pokoje, které spolu nesouvisely. Pokoj pro Anetku, ložnice pro babičku a kuchyně. Vždy je jednodušší, když místnosti na sebe navazuji, snáz se pak hledá jednotný koncept. Z tohoto důvodu jsme přidali i chodbu, která pokojíky propojuje. Největším problémem bylo několik vrstev tapet, dva dny čtyři lidi namáčeli a seškrabávali staré tapety, aby se odhalily stěny a mohlo se začít se samotnou proměnou,“ popisují designéři.

Interiéru prospělo prosvětlení, všechny dveře designéři vyměnili za světlý dekor dřeva. Styl je přesně takový, aby se hodil k vitální (jezdí na koloběžce, aby vše stíhala) a velmi hodné babičce. Tedy světlé dřevo v kombinaci s olivovou barvou, přírodní motiv listí se objevil také na tapetě. V ložnici použili autoři proměny designovou lampu, která vypadá, jako kdyby byla z bílých olistěných větviček.

Nová kuchyň má dostatečnou pracovní plochu i úložné prostory, indukční deska je také praktičtější. Jídelní kout v nové kuchyni - designéři použili na výzdobu babiččiny talíře.

Anetky pokoj pojali designéři moderně, základem je její oblíbená fialová, ovšem nikoliv na výmalbě, ale na čalounění rozkládací sedačky, kterou doplnili pestrým povlečením. U Anety totiž často přespávají kamarádky ze softbalu, proto si přála rozkládací pohovku.

„Grafika z povlečení se nám zopakovala na dvířkách knihovny u psacího stolu. Důležitou roli hrají i vtipné designové lampy,“ dodávají designéři.

Aneta s babičkou si pomoc určitě zasloužily. Anetka má nejen o jeden centimetr kratší nohu, ale také o deset centimetrů kratší ruku, přesto odmalička sportuje a pere se s životem stejně odhodlaně jako její babička. Proměna interiéru a nové zařízení bytu za více než 575 tisíc korun jim život určitě usnadní.