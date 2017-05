Jak se staví sen: k 45. výročí svatby dostali novou kuchyň i obývák

Manželé Jiřina a Jan oslaví letos oba 65. narozeniny. Mají tři děti, šest vnoučat a jediné, co je trápí, jsou zdravotní problémy manželky, kterou čeká náročná operace.

Manželé mají doma dva pejsky, vnoučata jezdí na návštěvu...

Jan by chtěl své manželce poděkovat za krásné manželství, proto rodinu přihlásil do televizní show Jak se staví sen (Prima, 22. května v 21:30).

Manželé by si přáli prohodit kuchyň s obývacím pokojem, aby se z kuchyně mohlo vyjít rovnou na terasu. Paní Jiřina by také ocenila možnost pokoje od sebe (v případě potřeby) oddělit posuvnými dveřmi.

Proměny se ujali architekti Kamila Douděrová a František Kobližka.

Láska (téměř) ze školky

Manželé se znají už ze školky, ve škole spolu chodili dokonce do jedné třídy. Po svatbě před 45 lety se nastěhovali do domku po Janových rodičích a žijí zde dodnes. Jiřině před lety zjistili Crohnovu nemoc, teď ji navíc čeká operace kvůli nádoru.

Jan by jí chtěl dodat spoustu radosti i motivace. Stávající kuchyň v padesát let starém domě slouží už přes třicet let, vypadá však celkem zachovale.

Obývací pokoj a jeho zařízení je ještě starší, protože většinu nábytku si manželé pořídili hned po svatbě. Jen gauč je novější, ten dostali od dcery.

Kdysi byla kuchyň tam, kde je dnes obývací pokoj, k této variantě by se manželé rádi vrátili. Paní Jiřina by jen nechtěla, aby byla kuchyň červená, přála by si však „skleník“ na staré hrnečky.

V kuchyni a obývacím pokoji použili designéři na stěnu obklady ve stylu patchworku. Tento dekor nechali vytvořit i na kamenném koberci na podlaze pod jídelním stolem, který nechali vložit mezi „prkna“ na podlaze, a dokonce i na dekoračních polštářích na pohovce v obývacím pokoji. V kuchyni se kromě bílé a dekoru dřeva objevila i tmavě modrá safírová barva, stejná pak také v obývacím pokoji.

Na obklad v kuchyni použili designéři novou sérii Up (RAKO).

„Mottem této proměny byl dar. Po stránce designu bychom se rádi zmínili o kuchyni, kde se povedlo sladit praktičnost, estetiku a modernost,“ říkají designéři Kamila Douděrová a František Kobližka.

Museli se vyrovnat s několika problémy, od nesourodých podlah a nutnosti jejich vyrovnání, až po napojení nové kuchyně v místě původního obývacího pokoje na rozvody vody, kanalizace a elektro, které byly naštěstí ve sklepě pod podlahou.

„Poměrně zásadní komplikace se ukázala až ve finiši kvůli naší chybě při vytyčování elektroinstalace, kdy jsme opomněli zavedení třífázového kabelu pro varnou desku. To bylo třeba udělat do již hotové kuchyně,“ přiznávají designéři.

Nová kuchyň je vybavena novými spotřebiči včetně nahřívací zásuvky na talíře a šálky.

Do interiéru zvolili jemné, světlejší barvy v tónech teplejší šedé a béžové. Ty doplnili kontrastní modrou, dekorem tmavšího dřeva a černým sklem kuchyňských spotřebičů.

„Ozdobou jsou látková svítidla na míru a perličkou jídelní stůl s diskem na stropě, který je základnou pro trojici závěsných svítidel,“ upozorňují autoři proměny.

Jednotícím a propojujícím tvarem se stal kruh. „Odkazuje na symboliku vztahu muže a ženy a i jako kruh rodinný. Snažili jsme se jej držet a promítnout do interiéru v různých podobách, velikostech a materiálech,“ dodávají designéři.

Pro manžele přidali ještě jeden bonus, a to novou dlažbu na terasu, na kterou lze vyjít přímo z kuchyně. Místo klasických keramických dlaždic použili plovoucí dlaždice z „mramorového koberce“, které se pokládají nasucho pouhým secvaknutím plastových zámečků.