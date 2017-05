Jak se staví sen pro ženu, které zůstal jen vybydlený byt

Jaké malé osmiměsíční miminko se Zdeňka dostala do dětského domova, protože ji matce odebrali. A až nevlastní otec jí pomohl - trval na tom, aby si manželka šestiletou holčičku vzala domů. Miloval ji a vychovával i po rozvodu s její matkou.

Původní obývací pokoj a ložnice - veškeré zařízení darovali nemocné Zdeňce lidé z Otvovic.

Bohužel na něj spadl strom a nebyl schopen se sám o sebe postarat, a tak o něj pečovala Zdeňka. Nakonec jí zemřel v náručí. Právě otčím Zdeňce odkázal byt v Otvovicích, do kterého se po rozvodu patnáctiletého manželství vrátila. Bohužel byl vybydlený.

Manžel si našel novou partnerku a Zdeňka, která chodí o francouzské holi, musela zpět do Otvovic. Dceru má ve střídavé péči, ale té se byt 1+1 zařízený jen z milodarů moc nelíbí.

I proto zkusila Zdeňka na radu kamarádky štěstí v televizní show Jak se staví sen (Prima 29. května v 21:30). Proměnu interiéru si vzaly na starost designérky Martina Pištěláková a Zuzana Schubertová.

Radost z malování

Zdeňka se vyučila švadlenou, vystřídala i další zaměstnání. I přes svou nemoc toužila po dítěti a Hanička je její jediná láska. Tedy kromě malování, ke kterému Zdeňku přivedl právě její nevlastní otec.

Když se nemocná žena vrátila po rozvodu do prázdného bytu, byl totálně vybydlený. Na zařízení neměla peníze, tak jí pomohli lidé z Otvovic. Dali jí všechno, co v bytě má, za to je jim moc vděčná. Vařit však může jen na dvou plotýnkách a v mikrovlnce, na kterou zvládla našetřit. Spolu s dcerou spí na rozkládacím gauči.

Hlavní problém bytu? Vytápění. Kamna s výměníkem jí vzal manžel, radiátory jsou odpojené. A tak Zdeňka topí jen v darovaných „krbovkách“.

„Po návštěvě bytu nám bylo jasné, že budeme muset dispozičně změnit celý byt. Cíle byly jasné: topení, dát oběma soukromí a vlastní postel. A sedací soupravu mít jenom na odpočinek, koukání na TV a pro návštěvy,“ vypočítávají designérky.

Proměna má působit optimisticky. Nová kuchyň je sice v bílém lesku, ale doplňky jsou barevné. Stejně tak sedačka ve výrazné žluté nebo petrolejová výmalba na stěnách v obývací části.

Nově vytvořený prostor pro dceru Hanku, která maminku Zdeňku občas navštěvuje. Miluje koně.

Proměnou vznikl i samostatný prostor pro dceru Hanku, bohužel bez přímého větrání, to musí zvládnout pouze dveře. Pro teenagera je však soukromí nade vše. Zdeňka má po proměně také svou vlastní postel. Podlahu sjednotila světlá vinylová krytina, v předsíni je „kamenný koberec“.

„Původní interiér byl poskládaný z darovaného nábytku a to ať děláte, co děláte, nemůže se vám podařit vytvořit pocit sladěného interiéru,“ konstatují designérky Martina Pištěláková a Zuzana Schubertová.