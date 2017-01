Opilecké výbuchy smíchu na zahrádce už nedokážeme snést. Jsme bezmocní

Bydlíme nedaleko lesa, ale bohužel v přímém sousedství máme penzion se dvěma tenisovými kurty. Jakmile začne sezona, válčíme s provozovatelem penzionu téměř každou noc (o víkendu pravidelně) kvůli hluku z venkovní zahrádky, která je provozována i po 22. hodině, sice tam sedí pár chlapů, ale v noci se hluk tak nese, že není možné spát s otevřeným oknem, aniž by člověk neslyšel jejich rozhovor a často opilecké výbuchy smíchu.

Když už se mi po několika urgencích podaří přimět policii, aby přijela a zahrádku nechala uzavřít, provozovatel pohotově nažene hosty dovnitř, zhasne světla a tváří se, že neví, kde je problém.

Policie jim tedy domluví a odjede, další noc si tuto epizodu sjedeme znovu, až do října, kdy je na vysedávání na zahrádce zima. Starosta obce je prý bezmocný, policie také, provozovatel se směje a já jsem zralá na prášky. Z celé situace jsem nešťastná a nejvíc mě trápí ta bezmoc.

Přes den nás potom na zahradě obtěžuje hluk z provozu kurtů, sprosté výkřiky v zápalu boje a nesnesitelné rány tenisových raket do míčků, občas přeletí míček i plot a silou vrazí do střešního okna, někdy jsou to takové rány, že se až bojím o své dvě malé děti, hrající si na zahradě.

Bohužel předchozí vlastník domu udělil před lety s výstavbou penzionu a kurtů souhlas, takže mi s tím asi teď nic nenaděláme.

V obci platí vyhláška o rušení nočního klidu a také o zákazu hlučných činností o nedělích a ve svátcích. Zajímalo by mě, jestli je možné tuto vyhlášku aplikovat i na provoz kurtů, protože tenisté ruší nedělení klid a dle mého názoru vyhlášku porušují.

Momentálně doufám, že hysterické výkřiky o tom, jak EET zruší venkovské hospody, dojdou naplnění a tento „náš záškodník“ zkrachuje a podnik zavře. Existuje nějaká možnost, jak se hluku z penzionu a kurtů zbavit?

Na dotaz čtenářky odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Tomáš Frýdek, majitel RE/MAX Delta

Tazatelka píše, že nemovitost zakoupila od předchozího majitele, který udělil souhlas s vybudováním a provozem penzionu. Předpokládám, že penzion a stejně tak i tenisové kurty byly vybudovány a zkolaudovány v souladu s právními normami ČR.

Pokud budeme uvažovat o provozu tenisových kurtů a jejich vlivu na kvalitu života v sousedních rodinných domech, musím konstatovat, že jejich omezení vidím jako velmi problematické, ne-li nemožné. Nový občanský zákoník v § 1013 sice hovoří o tzv. imisích (hluku, vibracím), které jsou přiváděny na pozemek souseda, ale pokud vznikají provozem tenisových kurtu či penzionu, který byl úředně schválen, má dotčený soused právo jen na finanční náhradu újmy.

To platí pro případ, kdy jsou kurty i penzion provozovány v míře a rozsahu úředního povolení. O vyplývajícím omezení musí následně rozhodnout soud v občanskoprávním řízení.

Co se týká provozu zahrádky a hlučných hostů, opět platí výše zmíněné. Jako jedinou variantu vidím prostudování místních pravidel, která by mohla jistou šanci na omezení přinést.

V případě, kdy jsou tato pravidla porušována, doporučuji pořídit co největší množství důkazů, které mohou prokázat porušování jak nočního, tak nedělního klidu. Pokuste se zajistit například audiovizuální záznam, popřípadě svědectví ostatních sousedů, které prokáže porušování obecní vyhlášky.

Lenka Ptáčková Resová, advokátka

Zaslaný dotaz je formulován poměrně široce a směšuje vícero druhů „obtěžování“ sousedů. Pojďme tedy postupně. Současný občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb. (NOZ), rozlišuje tzv. imise přímé a nepřímé. Za imise se podle § 1013 odst. 1 NOZ pokládá pronikání odpadu, vody, kouře, prachu, plynu, pachu, světla, stínu, hluku, otřesů a podobných účinků na pozemek jiného vlastníka.

Přímé imise jsou takové, které jsou „přímo přiváděny“ na poškozený pozemek a zákon je zakazuje v jakémkoliv množství, pokud pro jejich cílené odvádění na pozemek třetí osoby není zákonný důvod.

Naopak nepřímé imise (tedy takové, které nejsou cíleně přiváděny na konkrétní pozemek) jsou zákonem zakázány jen tehdy, když se uskutečňují v míře nepřiměřené místním poměrům a současně podstatně omezují obvyklé užívání postiženého pozemku. Uvedená kritéria musíme chápat jako objektivní, nelze je posuzovat jen podle subjektivního pocitu souseda. Rozhodující posouzení bude náležet vždy soudu.

Pošlete příběh Svůj boj se sousedy nám pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz pod názvem Sousedské války. Zajímavé texty zveřejníme a přineseme i jejich řešení.

V případě našeho dotazu je ještě namístě zmínit úpravu obsaženou v ustanovení § 1013 odst. 2 NOZ, dle kterého platí, že jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednání nepřihlédlo. To je i případ zmíněných tenisových kurtů u penzionu. Toto nařízení ale neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen. Hovoříme pak o tzv. provozních imisích. Ale pozor, imisi je třeba pokládat za důsledek provozu zařízení, jestliže je přímým následkem provozu takového zařízení. Jinými slovy bez existence tohoto provozu by k ní nedošlo a současně musí být pro takový provoz typická. Jde o novou úpravu takzvaných privilegovaných imisí, která stojí v zásadě na myšlence, že úřední povolení udělené (k provozu závodu) ve správním řízení nelze reálně zvrátit rozhodnutím soudu (v soukromoprávním sporu), který uloží provozovateli závodu povinnost zdržet se zvýšených imisí.

Na základě těchto faktů se domnívám, že v tomto konkrétním případě nelze provoz penzionu omezit. Jedinou variantou je možný postih s využitím obecní vyhlášky, a to v době, kdy je místní vyhláškou nařízen klid. Záleží ovšem na tom, jak je místní vyhláška sepsaná a bez znalosti konkrétního textu lze jen těžko vyvodit přímé závěry. Každopádně provozování schválených tenisových kurtů nebude pravděpodobně znamenat porušování místní vyhlášky. Ta by se vztahovala jen na zahrádku restaurace, a to v případě, kdy by docházelo k hluku, který by byl prokazatelně nadlimitní.