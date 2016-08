S kopírováním nemá smysl bojovat, říká designér Filip Streit

Když volně plavu ve vodě, na tvaru bazénu mi příliš nezáleží. Při sezení ve vířivce je mi ale často nepohodlně, tělo mi někam odplouvá, nebo naopak nepříjemně vykukuje z vody ven. To umí design ovlivnit?

Je to jeden z největších problémů, který se podařilo vyřešit inovativním tvarováním lehátek. Nekopírují siluetu jedné velikosti postavy, ale jejich spodní části jsou zvlněné proto, aby jednotlivé vlny vytvářely zarážku pro různé délky postav. Navíc se dají využít pro masáž chodidel. To je v tomto oboru ojedinělé.

Vířivka Lyra iN získala ocenění Red Dot Design Aeard. Spodní části lehátka jsou zvlněné, aby jednotlivé vlny vytvářely zarážku pro různé délky postav.

Co vás na tomto, z hlediska designu, opomíjeném oboru baví?

Baví mě všechny produkty, jak ty zprofanované, tak ty opomíjené. Nejde mi o téma, jde mi o proces. Vždy se dozvíte spoustu nových informací z dané oblasti a to je obohacující a inspirativní.

V tomto případě jste se musel dozvědět mnohé o fyzice. Jak se promítá do designu u vířivek? Voda nás přece nadnáší, ale u hydromasáže by člověk měl sedět v konkrétně definované pozici, aby byla masáž účinná...

Je to hodně o představivosti. Nikdy ale nevytvoříte dokonalou masážní skořepinu na míru, protože je určená masám. Musíte ji naopak udělat natolik univerzální ve své jednoduchosti, že se přizpůsobí každému.

Filip Streit

Těsně před vířivkami jste pracoval na sedacím nábytku, daly se třeba nějak zúročit zkušenosti při tvarování posezení ve vodě?

Základní ergonomické principy asi ano, ale jinak je to úplně jiné, právě díky té vodě. Co se zdálo ideální, se pod vodou ukázalo jako úplně špatné.

Jak jste se k vířivkám dostal? Váš Red Dot je vůbec první v historii tohoto oboru u nás...

S výrobcem, českou firmou USSPA, jsem už měl zkušenost z předchozí spolupráce na komerční spa a poté jsme se s jejich interním designérem Petrem Slaninou pustili do projektu inovace celé produktové řady privátních spa, ze které vzešla i ta oceněná.

Když už jsme u ocenění, držíte ještě další prvenství. Vůbec jako první Čech jste získal americkou cenu Good Design Award za výrazně tvarované osvětlení Flower. Jaké jste při jeho vzniku dostal zadání?

Bylo jednoduché. Světlo na ohebném husím krku. Byl to tak výrazný prvek, že definoval celkový tvar. Samotný krk na mě působil natolik organicky a evokoval ve mně stonek květiny, že jsem se mu rozhodl přizpůsobit.

Další prvek, který ovlivnil výsledek, byl světelný zdroj zářivkové kruhové trubice. Ten jsem použil už u předchozího svítidla Engine. Výsledek tak získal originalitu v podobě svítících okvětních lístků.

Návrh Filip Streit: za svítidlo Flower získal designér jako první Čech vůbec americkou cenu Good Design Award.

Poznáte dopředu, že vám pod rukama vzniká model, kterého se určitě chytne konkurence?

Pokud sami nekopírujete a vytváříte originální design, tak s tímto faktem musíte počítat vždy. Obzvláště v téhle době, kdy se myšlenky šíří rychlostí světla. Na jednu stranu mi to lichotí, na druhou to odsuzuji. Nejvíce je to nepříjemné pro výrobce. Nemá moc smysl s tím bojovat. Je lepší investovat do nové věci a být tak neustále o krok před konkurencí.

Na začátku vaší pracovní kariéry se třpytí i šperk, prsten ze stříbra a corianu pro značku Belda. Od šperku k produktovému designu to vypadá jako dlouhá cesta.

Nemyslím, že je to rozdíl. Stejně tak dlouhá cesta se někomu může zdát od PET lahve (pozn. red.: design PET lahve Korunní v roce 2006) k tramvaji (projekt Škoda X53 z roku 2013). Je to o tom, uvědomit si co děláte a pro koho to děláte. Pak je to zkušenost s technologiemi, materiály a na závěr přichází estetika. To vše v různých poměrech mezi sebou. Pravda ale je, že estetika je u šperku asi nejdůležitější.

Návrh Filip Streit: lůžka pro tuzemského výrobce Linet patří ke světové špičce.

Jak probíhá vaše všednodenní práce? Je vůbec možné každý den si ráno sednout a začít tvořit design?

Tvořit design je radost, které se mi dostává jen velmi málo a krátkodobě. Je to jen jedna fáze celého procesu. Mluvím o vytváření základního konceptu. To je to ryzí navrhování, kterému předchází rozsáhlá rešerše a nastudovávání celé problematiky oboru.

Pak následuje neustálá konfrontace s realitou, technologií výroby, firemními procesy, marketingem, majiteli atd. Je to neustálý boj, kde musíte prosazovat a obhajovat vaší myšlenku a ve slepých uličkách hledat řešení, abyste nakonec dostal produkt na trh. Bývá to někdy docela dřina.

V takovém koloběhu je o to pochopitelnější, že máte i spoustu dalších koníčků pro vybití stresu. Jste prý i nadšený hudebník.

Je to tak, že mě baví asi úplně vše. K čemukoli se dostanu, úplně mě to pohltí a v mé povaze je všechno dělat nejlépe, jak to jen jde, a to je problém. Není to možné z časových důvodů. Jak se říká, bez tréninku není šampionů. Takže to dopadá tak, že dělám vše napůl, ale už jsem si zvykl a snažím se nepřibírat další zájmy. Hudba je navždy, hned vedle paraglidingu, kola, lyží...

Nepřemýšlel jste někdy o vlastní volné tvorbě místo práce pro firmy?

Mnohokrát, ale v závalu práce není čas se do něčeho smysluplně pustit. Jednou to přijde.