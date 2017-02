Byty budoucnosti mají mít přistávací plochu pro drony. Podívejte se

Designéři přišli s návrhem výškového bytového domu, který má velké balkony připravené pro přistání a odlety dronů a dalších dopravních prostředků.

Plocha nebude prázdná a absolutně vyklizená. Nikdo se nechce vzdát příjemného odpočinku. Majitelé bytů mohou umístit na balkon speciální robotický nábytek a lehátka, která se přemístí v okamžiku, kdy zjistí, že se blíží dron.

Mrakodrap pojmenovaný Dronová věž navrhl kanadský strojní inženýr Charles Bombardier, zakladatel blogu Imaginactive, kde představuje budoucí vizionářské nápady. S jeho koncepty mu pomáhá průmyslový designér Ashish Thulkar z indického Bengalúru.

Bombardier věří, že v ne příliš vzdálené budoucnosti bude osobní letouny vlastnit velký počet lidí. Pro ně již s předstihem navrhuje vhodné bytové domy. Ve hře jsou létající taxíky, ale také letouny pro více osob, které by postupně nabíraly cestující. Díky tomu by se mohli vzduchem přepravovat i ti, kteří na vlastní letoun nebudou mít. Lítačka, karta na pražskou MHD, by tedy dostála svého jména.

Samozřejmě by balkon s přistávací plochou musel mít celou řadu bezpečnostních prvků a také by bylo nutné zavést městský letový provoz.