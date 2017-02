Dřevostavba ve tvaru Y má vše, co si rodina přála. I nízké náklady

Mladá rodina se chtěla přestěhovat z města do přírody. Obec v moravskoslezském kraji již znali, líbil se jim nejen čerstvý vzduch, ale i parcela v mírném svahu, kterou jako tři dobré sudičky obklopují tři horská pásma. „Myslím, že jsme si vybrali jednoznačně nejlepší z pozemků, které se tu nabízely,“ vysvětluje majitel domu.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Můj dům.

„Z obývacího pokoje vidíme celé pásmo Lysé hory, z ložnice máme výhled na Smrk a za zády se nám tyčí Ondřejník... Bezprostředně před naším domem je volný cíp zahrady a cesta, takže se nedíváme sousedním domům do oken, jak to v nové zástavbě někdy nevyhnutelně bývá,“ popisuje majitel.

Obec je v nadmořské výšce 455 metrů, ale žije se zde jako na horách. V sousedních obcích jsou dětské vleky, do lyžařského areálu s lanovkou dojedete autem za 10 minut.

Tato jedinečná konstelace si žádala zvláštní přístup. Cesta za tím pravým architektem, který by se zhostil tohoto úkolu, vedla trochu oklikou: manželům se líbil moderní hotel, který stojí nedaleko, a přes dodavatelskou firmu vedla cesta k jejím autorům z ateliéru Labor 13.

Jejich hlavním úkolem bylo zhodnotit nádherné výhledy a vytvořit komfortní bydlení s velkým otevřeným společným prostorem, oddělenou zónou rodičů a dětí, s dostatkem světla a pohodlí.

Dřevo byla jasná volba

Také architekti byli pozemkem nadšeni. Synergií atypického tvaru a orientace parcely, požadavků na výhledy a soukromí vznikl koncept domu ve tvaru Y se třemi rameny, směřujícími k východu, jihu a západu.

Rozdělují parcelu na část vstupní s parkovacím stáním, část výhledovou a soukromou, kde je „schována“ terasa. Každé z ramen má jasně vymezenou funkci (zóna zázemí s hlavním vstupem do domu, rodičovská ložnice s příslušenstvím, zóna dětí).

Vzájemně se propojují v ústředním obývacím prostoru, široce otevřeném k jihovýchodu, směrem k pásmu Beskyd. Tady se všichni společně věnují vaření, stolování, relaxaci, je tu i sezení a pracovna hlavy rodiny, umístěná v řídicí poloze, na galerii nad kuchyní.

Na jižní a západní straně k domu přiléhají dvě terasy. Garážové stání a dílny stojí samostatně v horní části pozemku, odděleny od domu dlážděnou plochou s venkovním grilem.

„Protože jsme stavěli na dálku a nemohli jsme hlídat stavbu dva roky, rozhodli jsme se pro montovanou dřevostavbu,“ pokračuje majitelka, „a jsme velmi překvapeni, jaká je v domě příjemná atmosféra. Také náklady na provoz takto velké domácnosti jsou překvapivě nízké.“

Dřevo tvoří i obklad fasády, neupravený modřín je předurčen postupně stárnout a jeho šedá patina časem zapojí stavbu do přírody.

Čtyři metry široké, pevně zasklené okno s výhledem na panoráma Beskyd a Lysé hory nahrazuje velký obraz, žádné dekorace v domě nejsou potřeba.

Již při prvním pohledu do interiéru je vidět, že celému domu vládnou výhledy ven. Společná obývací část otevřená do krovu má impozantní dimenzi, horská pásma jako by vstupovala panoramatickou prosklenou plochou až k jídelnímu stolu a bydlela s rodinou. Žádné dekorace, obrazy ani designové solitéry nemohou konkurovat této úchvatné společnosti.

Vybavení je proto účelné, jednoduché, omezuje se na to, co je k životu opravdu potřeba, ale s důrazem na kvalitu materiálu a provedení. Převažuje přírodní dubové dřevo.

Aby nepůsobilo „chalupářským“ či rustikálním dojmem, jsou veškeré dřevěné povrchy bělené, včetně decentního na míru vyrobeného nábytku. Tato úprava zjemňuje kresbu, ale ponechávají jí příjemnou autentickou strukturu, která dokresluje jedinečný ráz bydlení v náručí krásné přírody.

Technické údaje Zastavěná plocha: 163 m2 (+ sklad + parkovací stání) Užitná plocha: 177 m2 Konstrukce: betonová základová deska, montovaná dřevostavba – nosný skeletový systém, sendvičový obvodový plášť, vnější obložení neupravený sibiřský modřín, dřevěné trámové stropy, střešní krytina plechová Výplně otvorů: okna dřevěná pevně zasklená, otevíravá a posuvná s izolačními trojskly, střešní okna Velux, předokenní žaluzie na elektrický pohon, dveře posuvné do pouzdra a otevíravé do bezfalcových zárubní Vytápění: teplovodní podlah. vytápění + radiátory, elektrokotel, krb s krbovou vložkou, dům je nízkoenergetický

Fasáda z neupraveného modřínu propůjčuje domu autentický vzhled tradičních dřevěných stavení. Velké okno ve vnitřním rohu naznačuje těžiště domu.

Autoři Ateliér Labor 13 Ing. arch. Martin Vomastek, MgA. Albert Pražák, Ing. Jiří Bardoděj, Ing. arch. Jakub Heidler Architektonický ateliér Labor13 založili v Praze v roce 2007 architekti Martin Vomastek, Albert Pražák a Jiří Bardoděj. Poskytuje kompletní architektonický a stavebně-technický servis, včetně návrhů a dodávek interiérů a služeb v oblasti výstavnictví. V portfoliu projektů a realizací má především rezidenční stavby, rodinné a bytové domy, bytové interiéry a reprezentativní interiéry firemních pracovišť. Na projektech pracuje kancelář zásadně kolektivně, nejraději řeší stavbu od studie až po realizaci.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Můj dům.