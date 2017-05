Dřevostavbu řešili přes půl světa. Nový domov se povedl na jedničku

Majitele lákala dřevostavba, mají silný vztah ke dřevu a líbila se jim rychlost výstavby. Cena a energetická náročnost nehrály zásadní roli. K zohlednění dispozic pozemku a usazení domu do kontextu s okolím pomohl architektce otec majitelky, který ji po něm provedl.

Parcela je krásně situovaná, na klidném místě přímo u lesa a s výhledem na barokní věže místního kostela. Hned bylo jasné, proč jeho umístění a velikost hrály pro Marka s Terezou tak důležitou roli.

Studie pak probíhala opět virtuálně přes půl světa. Naživo se všichni setkali až ve chvíli, kdy byl návrh hotový.

„V případě projektování tohoto domu jsem se přesvědčila, jak je diskuse mezi investorem a architektem důležitá. Velmi se mi líbily zahraniční reference dřevostaveb s pohledovým dřevem, které mi majitelé zaslali hned v úvodu. Měli v mnoha ohledech jasnou představu o tom, co chtějí, a uměli to přesně definovat. Oceňuji však i to, že byli otevřeni debatě, a když se vyskytlo jiné, výhodnější řešení, dokázali názor změnit,“ popisuje spolupráci Irena Truhlářová.

Šlo například o jejich prvotní představu, že dům bude mít suterén a v něm technické zázemí. Výsledkem diskusí nakonec byla adekvátní náhrada v podobě praktické technické místnosti v přízemí, která pojme kromě kotle, vzduchotechnické jednotky a bojleru i sprchu pro psy, spižírnu, mrazák a lednici.

Jelikož má vlastní vstup se schodištěm na zahradu, je zde začleněna i skříň na obuv a oděvy pro zahradničení. Prádelna a žehlírna je s ohledem na umístění většiny ložnic s šatnami v patře.

Pěší vstup je dobré oddělit od příjezdové cesty

„Obdobně jsme přehodnotili i orientaci přízemní terasy, kdy vzhledem k dispozici pozemku, výhledu z něj a ohledu na dopad slunečního světla i tepla nešlo dostát přání mít ji otočenou směrem ke kostelu. Dlouho jsme debatovali také o kombinaci dřevěné podlahy z masivu a podlahového vytápění nebo o velikosti hlavní koupelny a volně stojící vaně,“ vysvětluje architektka.

Hlavní vstup do domu je umístěný v jižní části a nikoliv, jak se nabízelo, z boku od krytého stání pro vozy. Pocitově je dobré oddělit pěší vstup od příjezdu automobilem. Teď se k výrazným modrým dveřím vine cestička z kamene, lemovaná záhonem květin, a na příchozí návštěvu působí velice mile. Majitele nepřítomnost bočního vstupu nijak neobtěžuje, neboť se od auta dostanou ke dveřím suchou nohou po krytém ochozu.

Ke stavebnímu standardu patří řešení patek terasových sloupů pomocí stavěcího šroubu (na trn), díky němuž jakoby levitují nad podlahou terasy. V tomto případě ale dostaly na přání majitelů kovové „nožičky“, které vizuálně podtrhují stabilitu konstrukce.

„Jelikož byli Marek s Terezou kvůli získání stavebního povolení pod časovým tlakem, zpracovali jsme nejprve projektovou dokumentaci pro stavební povolení a až v dalším kroku jsme řešili dokumentaci prováděcí včetně interiéru. Vzhledem k časovému odstupu zpracování jednotlivých stupňů dokumentace ale pak nebylo úplně jednoduché udržet všechny informace,“ říká Truhlářová.

Hostům se líbí především buková podlaha, která přechází bezbariérově v terasu.

Kuchyně ve výklenku není z obýváku vidět

Dominantním prvkem obou podlaží je zvýrazněná konstrukce a pohledové dřevo. První nadzemní patro je de facto přízemní na úrovni zahrady, ale díky víceúrovňové podlaze dělá dojem vzdušného prostoru, který je tak výškově rozčleněn a propojen oboustranným, průhledovým krbem.

„Soustředili jsme se na vizuální návaznost kuchyně s lesem prostřednictvím velkého rohového okna, a současně jsme prostor uchopili tak, aby kuchyně byla spojená s jídelnou, ale zároveň od zbytku přízemí oddělená. Napomáhá tomu její umístění do výklenku, kdy při pohledu z níže položeného obýváku není téměř vidět,“ uvádí architektka.

I přes tento fakt však zůstává kuchyně spolu s jídelnou srdcem domu. Jelikož má rodina pět členů, dva psy a mnoho přátel, najdete na sporáku netypických šest plotýnek a v jídelně bytelný, dřevěný stůl s lavicemi. Původně se k němu mělo vejít až čtrnáct hodovníků, ale nakonec se počet ustálil na deseti.

V obýváku se od počátku neuvažovalo o klasické sedačce, ale spíše o volném variabilním sezení, kde je pohled soustředěn jak na široký výhled do zahrady a k lesu, tak směrem ke stavebně i barevně atypickému krbu. Zbývající prostor už je členěn do místnosti vstupu (zádveří), pokoje pro hosty s koupelnou, samostatné toalety a pracovny, která je rovněž orientována s maximálním výhledem do lesa.

Vzdušné schodiště vás pak přivede do druhého nadzemního patra prosvětleného i střešními okny, což vytváří příjemnou atmosféru haly horního podlaží. Zde je umístěná ložnice a pokoje dětí, přičemž ze všech místností je vytoužený výhled na dříve zmíněný kostel. K ložnici přiléhá šatna a koupelna rodičů, o zbytek prostoru se dělí koupelna dětí, toaleta a prádelna.

Pastelová kuchyně krásně ladí s výraznými dřevěnými prvky interiéru

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 315 m 2

315 m Užitná plocha: 370 m 2

370 m Spodní stavba: nepodsklepená, výškově dvouúrovňová základová deska + pasy, izolace na desce EPS

nepodsklepená, výškově dvouúrovňová základová deska + pasy, izolace na desce EPS Konstrukční systém: třívrstvý šroubovaný panel

třívrstvý šroubovaný panel Tepelná izolace: dřevovláknitá izolace + minerální v předstěnách

dřevovláknitá izolace + minerální v předstěnách Fasáda: provětrávaná fasáda - vodorovný dřevěný obklad

provětrávaná fasáda - vodorovný dřevěný obklad Střešní krytina: skládaná - Cembrit - anglický obdélník

skládaná - Cembrit - anglický obdélník Okna: dřevo-hliníková, U = 0,7 w/m 2 K

dřevo-hliníková, U = 0,7 w/m K Podlahy: dřevěné, keramická dlažba, marmoleum

dřevěné, keramická dlažba, marmoleum Teplo: kondenzační plynový kotel 2,3 - 16,9 kW, nepřímo ohřívaný zásobník 150 l, sekundární zdroj krbová vložka, podlahové vytápění + kombinované žebříky

kondenzační plynový kotel 2,3 - 16,9 kW, nepřímo ohřívaný zásobník 150 l, sekundární zdroj krbová vložka, podlahové vytápění + kombinované žebříky Skladba stěny (směrem zevnitř): SDK + povrchová úprava 12,5 mm, CD profil + minerální izolace (λd = 0,04 W/m.K) 60 mm / přímé závěsy (alt. stavěcí třmeny) 87 mm, masivní dřevěné panely DEKPANEL D 81 mm, dřevovláknitá izolace GUTEX Thermosafe-homogen (λd = 0,04 W/m.K) 180 mm, difuzně otevřená fólie Omega Mono nebo Omega fasádní fólie, kontralatě 60 × 40 / provětrávaná vzduchová mezera 60 mm, horizontální dřevěné obložení – modřín sibiřský s nátěrem 19 mm

SDK + povrchová úprava 12,5 mm, CD profil + minerální izolace (λd = 0,04 W/m.K) 60 mm / přímé závěsy (alt. stavěcí třmeny) 87 mm, masivní dřevěné panely DEKPANEL D 81 mm, dřevovláknitá izolace GUTEX Thermosafe-homogen (λd = 0,04 W/m.K) 180 mm, difuzně otevřená fólie Omega Mono nebo Omega fasádní fólie, kontralatě 60 × 40 / provětrávaná vzduchová mezera 60 mm, horizontální dřevěné obložení – modřín sibiřský s nátěrem 19 mm Celková tloušťka stěny: 44 cm

44 cm Součinitel prostupu tepla U stěnou: Un = 0,156 w/m2K W/m 2 K

Un = 0,156 w/m2K W/m K Studie a projekt: architektka Irena Truhlářová, spolupráce: architekt Martin Jirsa, Archcon atelier

architektka Irena Truhlářová, spolupráce: architekt Martin Jirsa, Archcon atelier Realizace: Dřevostavby Biskup, 2015-2016

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.