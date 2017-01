Šárka s Michalem vyměnili byt za dům se zahradou. Prahu mají za rohem

Dům obklopený zahradou má klasickou sedlovou střechu a tvoří jej větší hlavní obytná budova a přístavek. Pěkně situovaný pozemek bylo sice nutné vyrovnat, ale místo si i tak uchovalo půvab.

„Původně byl pozemek hodně svažitý, na západ i sever je samá zeleň a přitom jsme na periferii hlavního města, v docházkové vzdálenosti do školy, na MHD i do obchodů,“ vysvětluje Michal. „To by leckomu stačilo samo o sobě. Ale největším bonusem je tady potok na hranici pozemku. Jednak zaručuje soukromí, a pak, kdo by nechtěl přirozený tok za oknem.“

Šárka s Michalem potřebovali dům, který nezabere na parcele příliš místa. „Pokud bychom stavěli z cihel, měli bychom na stejné základové desce až o jeden metr menší vnitřní prostor. Základovou desku jsme kvůli dispozici pozemku nemohli více rozšířit, a proto jsme zvolili dřevostavbu. Na stejné zastavěné ploše jsme získali více podlahové plochy,“ dodává k tomu Michal.

Následně majitelé objeli mnoho ukázkových domů, ale téměř všude bylo něco špatně, nejčastěji nepřesně zpracované detaily. Začali proto pátrat po doporučení známých. Sami neměli ucelenou představu, jak by měl dům vypadat vzhledově. Spíš čekali, co je takzvaně trkne. Ovšem co se týká funkčnosti, tam bylo jasno od počátku. Nuceného větrání se zpětným získáváním tepla by se nevzdali.

Nakonec je oslovil typový dům jedné stavební firmy, který byl dispozičně přesně podle jejich představ. Navíc bylo možné v rámci dodávky přistavět i zastřešené stání pro auta, sklad a rozšířit terasu. Takže s dodavatelem dopilovali jen detaily, jako například ve kterém pokoji bude herna a ve kterém budou spát děti, a vybraný dům od základové desky po sprchové kouty si nechali dodat na klíč, čímž odpadla spousta starostí.

Kuchyně vyrobená na zakázku má přímou vazbu na jídelnu, obývák a terasu.

„Co se týká domu jako typu, konstrukce nebo materiálu, necítil bych potřebu cokoli měnit, ani nevidím žádnou nevýhodu dřevostavby,“ pokračuje Michal. Naopak případné budoucí změny dispozic mu přijdou výrazně snazší. Z uživatelského pohledu ale lituje rozhodnutí, kdy se do pracovny v přízemí rozhodli instalovat jen jedno topidlo pod okno. V celém domě je jinak podlahové vytápění a rozdíl v pohodlí je obrovský.

„Významným benefitem našeho bydlení je, že sousedy máme desítku metrů daleko. Můžeme si pustit hudbu nahlas, aniž bychom je rušili. Ale jak už jsem zmínil, hlavně ten zdravý vzduch, vnitřní klima. Rekuperace nám výrazně zvyšuje komfort bydlení a šetří čas i peníze. Topíme elektrickým kotlem, krbem jen doplňkově spíše pro atmosféru, a spotřebu energie máme prakticky totožnou, jako v našem původním malém bytě.

Není potřeba dělat revize komínu a plynu, a proto je tento zdroj pro nás ideální. Oceňujeme i vnější žaluzie, které nám i v tom nejrozpálenějším dni zajišťují příjemný chládek uvnitř. Dům je tak zvaně chytrý, tedy částečně. Ohřev vody, vytápění, ovládání vnějších žaluzií a zabezpečovací systém s videotelefonem můžeme řídit vzdáleně. Mytí nádobí ale na dálku zatím ovládat neumíme,“ uzavírá Michal.

Technické parametry

Zastavěná plocha: 81 m 2

81 m Užitná plocha: 131 m 2

131 m Spodní stavba: základová deska bez podsklepení

základová deska bez podsklepení Konstrukční systém: DifuTech - difuzně otevřený prefabrikovaný panel, bez formaldehydů a polyuretanů

DifuTech - difuzně otevřený prefabrikovaný panel, bez formaldehydů a polyuretanů Tepelná izolace: obvodová stěna - minerální izolace Clima+polystyren, střecha - minerální izolace Clima+polystyren

obvodová stěna - minerální izolace Clima+polystyren, střecha - minerální izolace Clima+polystyren Fasáda: částečný dřevěný obklad, strukturní omítka

částečný dřevěný obklad, strukturní omítka Střešní krytina: Bramac - moravská taška plus

Bramac - moravská taška plus Okna: euro okna+francouzské zábradlí nerez+žaluzie s elektrickým ovládáním napojeným na systém Synco living, detektory alarmu, střešní okna Roto s roletou

euro okna+francouzské zábradlí nerez+žaluzie s elektrickým ovládáním napojeným na systém Synco living, detektory alarmu, střešní okna Roto s roletou Podlahy: dlažba, vinyl, koberce

dlažba, vinyl, koberce Teplo: teplovodní podlahové topení s elektrokotlem Dakon a bezdrátovou regulací Synco living, ohřev TUV bojlerem 120 l, doplňkově krb

teplovodní podlahové topení s elektrokotlem Dakon a bezdrátovou regulací Synco living, ohřev TUV bojlerem 120 l, doplňkově krb Celková tloušťka stěny: 30,8 cm

30,8 cm Součinitel prostupu tepla U stěnou: 0,16 v W/m 2 K

0,16 v W/m K Projekt a realizace: ATRIUM, s.r.o.

Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman,www.datelier.cz.