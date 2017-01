V roubence bydlí 14 let. Nepoškodila ji ani řeka, která domem protekla

„Dům je stavěný tradiční technologií tak, jak tu domy stavěli i naši předkové, tedy roubené trámy spojené v rozích na rybinu a navíc zajištěné dubovými kolíky,“ vysvětluje Stanislav Maléř.

Na kamenné podezdívce je dvojitá hydroizolace, ale tu původní roubenky neměly. Tehdy se pokládal prahový trám přímo na kameny, později se používal například asfalt.

Obvodové stěny jsou ze smrkových trámů, pouze spodní rám z jedlového dřeva. Dřevo je - tak, jak to má být - ze zimní těžby, zbavené běžné vlhkosti, a tedy surové. Roubenka první roky pracovala - vysychala a sedala.

Spáry jsou zvenku vyplněny konopným provazem, mezi trámy je vložena ovčí vlna. „Ovčí vlnou jsou izolovaná také okna. Vlna musí být velmi dobře vyčištěná a kvalitně zpracovaná, do nekvalitní by se mohli dát moli. Nakupujeme ji v obchodě s dekami, kde se šijí přikrývky a fusaky pro děti, je správně vyčiněná a dobře se s ní pracuje.“

Během stavby ani po jejím dokončení nenastaly žádné problémy a neobjevily se nedostatky, Maléřovi se totiž podle svých slov připravili na to, co taková stavba obnáší a co je čeká.

„Požadavky jsme měli spíše skromnější. Šlo o to, aby celá rodina byla spokojená a bydlela dobře a zdravě. V přízemí je společný prostor s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, další pokoj sloužil nejprve jako ložnice, ale když se narodily děti, udělali jsme z něj hernu a ložnici přesunuli do podkroví. Tam je nyní ještě jeden větší pokoj a dále koupelna a WC. Ale v současné době uvažujeme, že ložnici přestěhujeme opět do přízemí na místo herny, tam, kde byla dříve.“

Přímé linie stropních trámů, záklopových prken a červených pruhů na stěnách dodávají obytnému prostoru čistý a svěží vzhled.

Nejoblíbenějším místem v domě je společný prostor, ale do výčtu posléze přibývají i pokoje v podkroví, jen koupelna by možná mohla být menší a šatna zase větší... Nicméně s domem jsou majitelé i po letech spokojeni.

„Za výhodné určitě považujeme otevřené schodiště v obytném prostoru, které je součástí interiéru. Je umístěno vedle krbových kamen, v zimě tedy teplo stoupá do podkroví, jež díky tomu není třeba dodatečně vytápět, celý dům vyhřejí jen krbová kamna,“ říká Stanislav.

Manželé by na domě nic neměnili, snad pouze podlahu. „Tehdy jsme zvolili klasickou smrkovou, protože jsme chtěli stejnou podlahu, jaká v roubenkách dříve bývávala, ale ona je měkká a pro větší zátěž, například když jsou děti malé, nevhodná. Tvrdá podlaha by byla odolnější,“ dodává.

Dobrá příprava dělá mistra

V interiéru po obvodu stěn jsou mřížky, které slouží k provětrávání domu. Osvědčily se zvláště při povodni v roce 2009, kdy domem protekla řeka Jičínka.

„Tehdy jsme zvenčí vytáhli z obvodových stěn izolační konopné provazy a odstranili podlahové lišty a víčka ventilaček, které odvětrávají izolační prostor mezi venkovní dřevěnou stěnou a vnitřním zděným obkladem,“ vysvětluje majitel.

Vzniklý průvan dům vysušil. Dřevo vodu přirozeně přijme, a když se okolní vlhkost sníží, zase ji odevzdá. Na okolních zděných domech jsou možná dodnes ještě mapy, ale na roubence nebylo poznat, že tam voda byla.

„Navíc proti vlhkosti a zatékání používáme do výšky 20 až 30 cm nad zemítvrzený polystyren, až potom dáváme vatu. Je to dobré řešení, kdyby vata nasákla vodou, už by nevyschla, bylo by nutné ji odstranit a izolaci opravit,“ uzavírá Maléř.

Technické údaje:

Plocha pozemku: 1 300 m 2

1 300 m Zastavěná plocha: 88 m 2

88 m Užitná plocha: 172 m 2

172 m Spodní stavba: Kamenná podezdívka

Kamenná podezdívka Stavební systém:

Obvodové stěny: roubené trámy 160 × 260 mm spojené v rozích na rybinu, smrkové surové dřevo.

roubené trámy 160 × 260 mm spojené v rozích na rybinu, smrkové surové dřevo. Podkroví: sendvičová skladba tl. 220 mm, tepelná izolace mezi krokvemi 200 mm, svrchu izolace proti vlhkosti

sendvičová skladba tl. 220 mm, tepelná izolace mezi krokvemi 200 mm, svrchu izolace proti vlhkosti Ošetření stěn: interiér - přírodní bezbarvý olej, exteriér - vodou ředitelný lak v odstínu pinie

interiér - přírodní bezbarvý olej, exteriér - vodou ředitelný lak v odstínu pinie Vnitřní příčky:

Přízemí: smrkové trámy 160 × 260 mm, podkroví - palubky 140 mm + zvuková a tepelná izolace

smrkové trámy 160 × 260 mm, podkroví - palubky 140 mm + zvuková a tepelná izolace Střešní krytina: Bramac

Bramac Okna: Kastlová, trojsklo

Kastlová, trojsklo Podlahy: Koupelna, WC, kuchyně - dlažba, obytné místnosti - smrk

Koupelna, WC, kuchyně - dlažba, obytné místnosti - smrk Teplo: Krbová kamna, alternativní zdroj - podlahové topení (koupelna, WC a kuchyně), v podkroví radiátory, medium zemní plyn

Krbová kamna, alternativní zdroj - podlahové topení (koupelna, WC a kuchyně), v podkroví radiátory, medium zemní plyn Celková tloušťka stěny: 340 mm (160 mm smrkový hranol + 80 mm tepelná izolace + 80 mm vyzdívka)

340 mm (160 mm smrkový hranol + 80 mm tepelná izolace + 80 mm vyzdívka) Projekt a realizace: Tesařství Maléř a syn

