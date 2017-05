Kdo šetří na dlažbě do exteriéru, může se pěkně spálit. Podívejte se

V první polovině roku 2010 se nám podařilo kompletně zrekonstruovat starý rodinný dům. Jak už to bývá, rekonstrukce byla mnohem složitější a nákladnější, než se původně předpokládalo a na její realizaci padly všechny rodinné úspory. A také se musela vzít tehdy hodně drahá hypotéka s úrokem kolem šesti procent.

Schody se firma ani nepokusila obložit.

Důvod celé rekonstrukce? Máme dvě malé děti a milujeme přírodu, proto byla představa o žití v bytovém domě bez zahrady nepředstavitelná věc.

Krátce po nastěhování a doladění důležitých detailů v domě jsme mohli začít také řešit zahradní část, která je pro nás v letním období hodně důležitá, protože tam trávíme více času než v domě. Rádi snídáme a obědváme na čerstvém vzduchu, a proto realizace terasy byla první věcí, kterou jsme po dokončení domu chtěli dořešit.

Při samotné rekonstrukci jsme zvládli jen připravit hrubý betonový podklad terasy, který je asi metr výš než okolní terén zahrady. Proto bylo k terase nutno také vymyslet vstup na zahradu.

Vše vyřešily čtyři nepravidelné schody a nakloněná rovina, po které lze jezdit s kolečkem na terasu a skrze dům (jinak je totiž zahrada pro závoz materiálu, například substrátu na záhony, nepřístupná. Je to dané klesajícím svahem, ve kterém jsou dům a zahrada situovány.)

Zbývalo jen vymyslet, jaký finální pochozí podklad zvolíme, protože chodit po hrubém betonu není praktické a už vůbec ne pohledově atraktivní. Vzhledem k nedostatku volných finančních prostředků padla volba na dlažbu, která byla v „akci“ v jednom nejmenovaném stavebním hypermarketu.

Dlažba byla deklarována jako mrazuvzdorná a vhodná do exteriéru. Bohužel nás nevarovala ani tloušťka, která byla pouhé 4 mm. V té době však rozhodla nízká cena. V roce 2012 jsme si ji nechali položit firmou, která měla sice dobré reference, ale nakonec jsme ani s její prací nebyli a nemohli být spokojeni. Výsledek vidíte sami na přiložených fotografiích.

K životnosti terasy nepřispívá ani to, že je situována na severní straně domu, což vzhledem k náročným klimatickým podmínkám, které obecně v Jablonci nad Nisou panují, představuje další problém. První dlaždice se uvolnily a popraskaly hned po první zimní sezóně, a to nebyla na sněhové přeháňky a nízké teploty nikterak výrazná.

Tenka dlažba po pěti letech používání

Nějaké dlaždice se daly opravit, ale postupem času a po dalších zimách je jasné, že tento materiál není vhodný na takto situovanou terasu. Po pěti zimách je více než jasné, že současný povrch půjde pryč a na terasu musí přijít jiná a vhodnější krytina.

Protože je naše terasa ve špatném stavu již delší dobu, měl jsem dost času přemýšlet o vhodném materiálu, který by vydržel delší čas. A nejenom přemýšlet, ale také obejít stavby, kde a jak terasu řešili. Jako vítěz mi právě vychází použití dřevoplastu.

Pokud za materiál ručí výrobce 25 let, je to přesně to, co si přeji, abych nemusel každý rok po zimě řešit složité opravy poškozených částí terasy a mohl se věnovat jen drobné preventivní údržbě.

Čtenář Lubor

Rada odborníka

„Z povrchu terasy je třeba odstranit starou dlažbu, což zřejmě nebude velký problém. Pokud je beton pod dlažbou v pořádku, lze na něj rovnou položit terasu z materiálu Twinson s konstrukční výškou 4,4 cm.

Je však třeba vymyslet, co se schodištěm z terasy a schodem do domu, případně se sjezdem do zahrady. Nejlépe by asi vypadalo obložit je také materiálem Twinson, což není problém. Na hrany schodů se používají takzvané okopové hliníkové profily. Čtenář se tedy nemusí obávat toho, že by jeho nová terasa dopadla jako ta předchozí, i když žije v náročnějších klimatických podmínkách,“ tvrdí Petr Klaban ze společnosti Inoutic.