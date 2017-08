Malý pokoj pro prvňáka: závěsný stolek, magnetická barva na zdi

Rodina se nedávno přestěhovala do blízkosti vysněné základní školy, kte­rou bude Filípek brzy navštěvovat. „Do bytu jsme poprvé přišli, když tu ještě bydleli předešlí majitelé. Původ­ně byl záměr vyměnit podlahu v ce­lém interiéru, bohužel se to ukázalo jako příliš nákladné,“ vzpomíná na za­čátky designérka Lucie Barešová.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

„Po­kojík sloužil předchozím majite­lům jako ložnice, do které se nevešlo poma­lu nic víc než manželská postel. I pro jednoho kluka není pokoj nijak zvlášť velký, ale o to zajímavější bylo vymys­let návrh tak, aby se sem umís­tilo vše, co takový kluk potřebuje,“ pokračuje Lucie.

Typový nábytek tedy nemohl být jen tak ledajaký, protože šlo o to, aby bylo místo maximálně využito.

Barvy a pruhy

Barevná koncepce vychází ze stávající podlahy a postele. Nový typový nábytek je také ve světlé kombinaci bílé a světlého lamina s dřevodekorem. Vše pak doplňuje modrá a šedá.

„Nad stolem a až do pravého rohu slouží jako nástěnka pruh natřený magne­tic­kou barvou. Magnetický pruh je dále přemalovaný pruhy, aby byl neviditel­ný. Rolety jsou moje autorské, lepené z pruhů roletovin,“ vysvětluje designérka Halka Freidingerová.

Mapu vybrala Halka takovou, kde jsou i vlajky jednotlivých zemí, a ne­chala od truhláře vyrobit dřevěný tyr­kysový rám. „Tento druh map se do­dává zalaminovaný a já je vždy do­po­ručuju za­rá­­movat, aby vznikla hod­not­ná dotaže­ná dekorace,“ doporučuje ověřený postup.

„Rozpočet jsme měly omezený, ale důležitá byla výměna interiérových dveří. Postel se stěhovala ze starého bytu. Co se týče ostatního nábytku, tak vzhledem k ceně jsme se rozhodly použít typové kusy a s ohledem na úsporu místa konzolový stolek bez nohou. Dále bylo jasné, že v pokoji musí být mapa, která se nakonec i díky tyrkysovému rámu stala nejvýraznějším prvkem pokojíčku,“ vypočítávají designérky.

Studio In2 Studio založily v r. 2007 Lucie Barešová a Halka Freidingerová, později se připojila Irma Konečná. Studio se věnuje dispozičnímu řešení interiérů, vybavení nábytkem, světly a dekoracemi různého druhu včetně autorských. Výrazně pracuje s celkovou barevností i s dekorem. Lucie Barešová

Absolventka Stavební fakulty ČVUT v Praze, od roku 1995 se zabývá návrhy interiérů. Zaměřuje se na řešení dispozic a všeho "trojrozměrného" v projektech. Halka Freidingerová (roz. Maršáková) Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu, obor malba, a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor textil. Absolvovala stáže ve Finsku, Dánsku a rezidenční pobyt v Mnichově. Za svou diplomovou práci dostala v roce 2004 Cenu rektora. Od téhož roku se pravidelně prezentuje na pražském Designbloku, od roku 2007 už v rámci Studia In2, kde se soustředí na barevnost interiérů, dekor a dekorace. Její specialitou jsou autorské nástěnné malby a tapety.

Nad konzolovým stolkem a skříňkami je pod malbou na stěně ukrytý magnetický pruh. Slouží jako nástěnka.

