Černá a bílá v interiéru nudí, ale barvy a materiály mohou i léčit

Prostředí, které nás obklopuje, totiž souvisí s naším chováním, pocitem pohody nebo stresu a vlivem na zdraví, mezilidské vztahy i kvalitu života. O závěrech svých výzkumů napsala docentka Veronika Kotradyová knihu a také o nich přednáší po celém světě.

Jsme stejně teritoriální jako třeba kočka

Stejně jako mnoho jiných tvorů je člověk teritoriální a potřebuje si svůj prostor (teritorium) vymezit a „značkovat“, například rozkládáním osobních věcí, personalizací, nepořádkem a podobně. To umožňuje člověku s daným prostorem se ztotožnit a zrcadlit se v něm.

Základním předpokladem pocitu pohody je také bezpečí, které úzce souvisí s intimitou. Když se jedno z toho člověku nedostává, mívá to zdravotní důsledky.

„Pokud je člověku prostředí podvědomě nepříjemné, spustí to v něm jakýsi alarm, který dává tělu signály, aby prostor opustilo. Když člověk neodejde, protože z pracoviště to například není možné, hromadí se v něm stres a právě to mívá zdravotní důsledky,“ vysvětluje Veronika Kotradyová.

Multipolohovací pracoviště kombinované s odpočivným nábytkem, které Veronika Kotradyová navrhla ve spolupráci s Dušanem Koclíkem.

Nedostatek intimity a nemožnost „značkovat“ si interiér jsou jedny z důvodů, proč se třeba lidé necítí dobře ve velkoplošných otevřených kancelářích (hlavně s diskutabilním sdílením pracovních stolů (takzvaný desk sharing systém).

„Nemohou si v nich dobře kontrolovat a okupovat prostor. Stejně stresující je však, pokud nemají dostatečný kontakt s exteriérem nebo trpí nedostatkem denního světla. Při dlouhodobém pobytu v prostoru stres vyvolávají i velké plochy pestrých barev nebo nevhodné umělé povrchy,“ vypočítává Kotradyová.

Pestré barvy sice stresují, ale černá a bílá nudí

V posledních letech se do interiéru probojovala ve velké míře černá nebo šedá barva, ale ta podle designérky není zcela ideálním řešením:

„Černá, šedá nebo bílá sice nestresují, ale vytvářejí prostor, který nás neláká. Stačí si porovnat například dvě restaurace, z nichž jedna nabízí kromě černé a bílé i přírodní barvy a materiály a druhá je pouze černobílá s lesklými povrchy materiálů. V té první se určitě člověk zdrží déle.“

Lesklý nábytek nám neprospívá

Řada lidí si v současnosti pořizuje nábytek s lakovaným povrchem. Čím je povrch lesklejší, tím sice odráží více světla, ale zase není příjemný na dotek.

„Lesk se v psychických pochodech mysli projevuje jako odmítání a neproniknutelnost,“ říká Veronika Kotradyová, „matné povrchy působí laskavěji a přátelštěji, ale ideální je samozřejmě v prostoru kombinace obojího. Cílem je vždy vytvořit vyvážený harmonický interiér.“

To, jak se nám jeví předměty v interiéru, když se jich dotýkáme, je nesmírně důležité. „Uvědomme si, že už od dětství automaticky hledáme možnost dotknout se něčeho příjemného, když chceme, aby se nám ulevilo, v první řadě hledá dítě kontakt s rodičem, později plyšové hračky nebo polštář. Materiály, které poskytují haptický komfort, jsou pro harmonický interiér zcela klíčové.“

Kvalita materiálu dokonce ovlivňuje vývoj dítěte

Právě kvalita a charakter povrchových materiálů jsou nesmírně důležité například pro zdravý vývoj dětí. „Dítě z počátku poznává svět tím, že jej ohmatává. Pokud z něčeho, co vypadá jako dřevo, cítí plast, je to pro ně pochopitelně matoucí. Dokonce i zmíněné ohmatávání předmětů je jedním z mnoha způsobů, jimiž si dítě buduje přirozený hodnotový žebříček. Navíc k originálnímu dřevu má člověk tendenci přilnout mnohem intenzivněji než k plastu,“ dodává Veronika Kotradyová.

O autorce Doc. Ing. Veronika Kotradyová PhD., * 1974 v Košicích Od roku 2002 působí na Fakultě architektury STU v Bratislavě a v rámci výzkumu i tvorby se už dlouho věnuje vztahu lidského těla, mysli a prostředí. Přednáší po celém světě, od USA přes skandinávské země až po Nový Zéland. Vztahem člověka a prostředí se začala zabývat na Kalifornské univerzitě v Berkley. Své znalosti dále rozšířila řadou zahraničních stáží a je zakladatelkou BCD lab / Body Concious Design laboratory. Přednáška Veroniky Kotradyové z cyklu Echo Living Fora nazvaná Design interiéru, který léčí, je výsledkem tříletého výzkumu desetičlenného týmu bratislavské Fakulty architektury sledujícího klíčové téma Interiérový design jako nástroj prevence a léčení civilizačních chorob.Více zde.

Mobilní dřevěný dům z roku 2015, do něhož Veronika Kotradyová navrhla interiér.