Byt, kde si beton skvěle rozumí se zlatem. Unikátní interiér v Praze

Projekt Squat id23 vznikl ve spolupráci s Pražskou správou nemovitostí, která dům v Pařížské ulici vlastní, a dále s ateliéry I.D. Arch, SAD, OOOOX a dalšími designéry a architekty.

S nápadem na projekt přišla brazilská architektka a designérka Ingrid Vurm Lermen. V Porto Alegre vystudovala urbanismus, architekturu pak na škole Federal do Rio Grande do Sul. Do Prahy přišla již v roce 2004 za přítelem. Bylo jí líto, že zde nefunguje například v Brazílii už 30 let populární koncept Casa Cor (výstava v nájemním domě, kde jeden architekt navrhne jeden pokoj).

Ingrid tak založila v roce 2009 portál insidecor, specializovaný na interiérový design.

Současná verze insidecoru se poprvé objevila on-line v listopadu 2013, o tři roky později přichází insidecor s projektem SQUAT iD, nevšední výstavou interiérového designu.