Dům za milion korun přichází z Ruska. Nadšenec Sokolov má už dva

Jakub Štráchal nepatří mezi ty, kteří by s plněním svých snů otáleli. Když po studiích pracoval v Praze jako stavbyvedoucí velkých developerských projektů, večery věnoval brouzdání na internetu a hledání jednoduchého bydlení.

Od studií ho zajímaly možnosti mobilní výstavby, která vzniká v ideálních podmínkách ve výrobních halách. „Před dvěma lety na podzim jsem našel na webu fotografii hausbótu, který mě okamžitě zaujal. Dohledal jsem si autora, kontaktoval ho a pak už všechno šlo nesmírně hladce. Dva dny po prvním oslovení jsem měl v ruce veškeré podklady ke kontraktu a loni v lednu jsem se vydal přímo do Ruska, abych si domy prohlédl,“ vysvětluje. Během čtyř dnů navštívil pět domů, ve dvou měl možnost přespat a vyzkoušet si, jak se v nich bydlí.

Bankéř si postavil hned dva domy vedle sebe

Snadnost a lehkost, s jakou lze DublDom postavit a bydlet v něm, popisuje Štráchal doslova jako nakažlivou. Jedním ze zapálených ambasadorů projektu se stal i Sláva Sokolov se svou ženou Anastasiou, jejichž domy od Ivana Ovchinnikova stojí na březích jezera Pirogovo, asi třicet kilometrů od Moskvy.

Energický a společenský burzovní makléř, který přes týden žije se ženou a malou dcerkou v bytě v činžovním domě v Moskvě, hledal místo, kde by rodina našla druhý domov a kde bude blíž milované přírodě.

Sokolovi se v roce 2015 seznámili s Ovchinnikovem a jeho projektem DublDom a postavili si modulový domek o rozloze 43 metrů čtverečních s prostornou kuchyní s panoramatickými okny.

V něm uvítali i Štráchala. Domek dnes využívají pro návštěvy a pro sebe si jako opravdoví fanoušci postavili další a větší. Ten má již celkovou rozlohu sto deset metrů čtverečních a slouží nejen jim, ale i jejich široké rodině. Elegantní a moderní interiéry vybavila a zařídila sama Anastasia.

Zažijte modulové bydlení na vlastní kůži

Štráchal se vrátil do Česka a podle navštíveného moskevského domu vystavěl vzorový dům v Olšinkách, ve kterém umožňuje zájemcům okusit modulové bydlení.

Nabízí se v několika velikostech: 26 metrů čtverečních se hodí na víkendovou chatu pro dvojici, zatímco 65 metrů čtverečních už může sloužit čtyřčlenné rodině jako plnohodnotný domov.

Nejmenší varianta vyjde na 850 tisíc korun. Větší domek s verandou stojí od 1,3 milionu korun. Cena je za kompletní dům vyrobený na klíč, včetně DPH, základové konstrukce, kuchyně, kamen, celkové montáže i detailů, jako jsou například světla.

Dům z kamionu v Rusku není nemovitost

Cesta za modulovým bydlením trvá u nás minimálně tři měsíce. Vyberete si konkrétní model, ohlásíte stavbu a projdete byrokratickým kolečkem. Po podpisu smlouvy jde dům do výroby a do dvou týdnů po dokončení se instaluje na pozemku.

Na financování modulové stavby je možné čerpat hypotéku, to není zádrhel, který by mohl výstavbu pozdržet. U nás je to většinou úřední šiml, který způsobuje, že bydlet dříve jak do půl roku není reálné.

Na úplně opačné straně jsou pravidla v Rusku, která Štráchal popisuje: „Jednou z motivací k vytvoření domů DublDom byl i ruský zákon, který říká, že pokud můžete dovézt dům na kamionu, nemusíte řešit žádné složité stavební povolení. Takový dům pak má stejný status, jako jakýkoliv jiný movitý majetek a zacházíte s ním papírově stejně, jako kdyby šlo třeba o koupi auta. Proto jsou v Rusku moduly běžně skladem a není žádný problém do týdne bydlet.“

V Rusku už proběhlo více než 150 realizací, devadesát z nich slouží jako regulérní rodinné domy. Dalších padesát domů je v přípravě.

Domy se staví ze smrkového vysušeného dřeva, prosklené stěny vyplňují trojskla, izoluje skelná vata, jejíž výkon garantují právě ruské realizace. Ovchinnikov se drží filozofie cenově dostupné a masové architektury, která ale neustoupí kvalitě.