Velký dům vyměnili za menší. Oceňují nízké náklady a rychlý úklid

Eva vyrůstala v Praze, ale skoro dvacet let žije na Dobříši. Před více než 35 lety se do města ve středočeských Brdech přestěhovala její švagrová. Při návštěvách Evě zdejší krajina učarovala. Odchod z velkoměsta byla vlastně první velká změna. S manželem si tu postavili na rozlehlé parcele patrový dům a byli spokojeni.

Kdo ale někdy pečoval o nějakou nemovitost, ví, že kromě pohodlí a určité záruky soukromí to obnáší nikdy nekončící práci a značné finanční prostředky na provoz. Před nedávnem se proto v rodině dohodli a začali se ohlížet po něčem jiném, hlavně menším.

Do jídelního koutu se vešel dřevěný stůl a ratanové židle z bývalého domu. Nová je výmalba, zrcadlo v kovovém rámu a závěsy.

Stěhování z oblíbené Dobříše ale nepřicházelo v úvahu. Město se mezitím stalo oblíbenou adresou nedaleko Prahy a v momentě, když začali hledat, tu nebylo doslova nic.

Pak se ale objevil inzerát nabízející pronájem. Dům měl přesně takové parametry, jež si Eva s manželem Milanem představovali. Zvenku vypadal nenápadně, měl rozměry většího třípokojového bytu a rodina se do něj na první pohled zamilovala. S majiteli se povedlo dohodnout pětiletý pronájem a předkupní právo.

„V bývalém domě jsme měli galerii, a tudíž všechno bylo slyšet, čas od času mě doma čekalo mytí deseti velkých oken. Tady je úklid pohoda, na zem stačí položit robotický vysavač. Máme čtyři psy. Ocenili jsme proto, že v interiéru jsou snadno udržovatelné materiály, což byla také jedna z podmínek,“ pochvaluje si Eva.

Hodně praktický

Obytná plocha 95 m2, čtyři pokoje a šestisetmetrový pozemek je podle Evy úplně akorát. Přestože to na první pohled není příliš znát, je přízemní bezbariérový dům s rovnou střechou do budoucna staticky a stavebně připravený na zvětšení, nejenom na přistavění dalšího patra, ale v případě potřeby na rozšíření z boku. Projektanti pamatovali kromě ,rostoucí‘ architektury také na snadný provoz a ekologii. V domě funguje elektrický kotel a krbová vložka.

Když se začne topit v krbu, systém automaticky přepne na ohřev teplé vody, začnou se ohřívat radiátory. Na zahradě jsou zakopané zásobníky, v nichž se sbírá dešťová voda na závlahu.

„Asi nejvíc se mi líbí propojení se zahradou. V sezoně jsme na terase od rána, zejména o víkendech. Manžel by sice chtěl v tomto místě přistavit zimní zahradu, ale já si užívám výhled tak, jak je. Těším se na podzim, až se všechno krásně probarví. Protože máme rádi návštěvy, je nám terasa malá a momentálně ji proto rozšiřujeme. Zatím jsme k tomu použili levné dřevěné europalety. Což je provizorium, ale zatím nám postačí,“ připomíná Eva.

Omladit znamená ochladit

Stěhování do pronájmu má často omezené možnosti a většinou se to řeší kompromisem. Manželé to měli jednodušší v tom, že uvnitř domu byl dobrý základ, například kvalitní podlahy a dveře, nic nebylo opotřebované. Eva je také moc spokojená s moderní kuchyní v neutrální šedo-béžové barvě.

V obývacím pokoji a kuchyni je na zemi dlažba, v ostatních pokojích plovoucí podlaha. Manželé nechali vystěhovat stávající nábytek a přivezli si část vlastního z bývalého domu. Hodně práce pak odvedla Evina kamarádka a interiérová designérka Iva Králíčková ze studia Harmony Decor, kterou Eva požádala o pomoc při zařizování.

Na proměnu ložnice stačilo pár rolí tapety a šedá látka, z níž designérka ušila závěsy. Vyrobila i obraz, do kterého lze díky tabulové barvě psát.

Stačilo jí na to pár dní. Když se před lety manželé zařizovali, obklopili se přírodními materiály. V té době bylo módní masivní teakové dřevo, ratan a teplé barvy, nosily se etno i rustikální styly.

„Takový interiér časem opticky i morálně ztěžkne a potřebuje něčím odlehčit a provětrat,“ říká Iva. Někdy pak stačí to nejlevnější řešení a samozřejmě dobré nápady: výměna oranžových a žlutých barev za chladnější tóny a třeba pár kovových doplňků. Iva například natřela staré obrazové rámečky z bazarů stříbrnou barvou.

„S atmosférou vždycky ,hýbne‘ textil,“ připomíná Iva, která nakoupila na internetu látky a ušila do domu závěsy. Stejně dobře se povedlo nakoupit zbytkové role tapet. Stěna v ložnici se tím změnila k nepoznání, a to za necelých pět set korun.

Teplo domova zajišťuje z části krb umístěný uprostřed obývacího pokoje.

Eva viděla před časem u Ivy doma, co s místností umí udělat barvy, takže měla inspiraci a těšila se na nový domov.

„Byla jsem překvapená z výsledku. Jinou než šedou na stěně, která navíc ladí s krbem, si teď doma už nedovedu představit,“ doplňuje Eva.

Protože se má dát pro štěstí něco nového, Iva sem přidala vlastnoručně vytvořený strom z přírodního mechu, jenž je umístěn v obývacím pokoji a o Vánocích jej rodina i zdobí.