Na Břevnově vyrůstá výjimečný rodinný dům. Inspiroval se kubismem

Architekti Petr Schwarzbeck a Lukáš Pojar

Ateliér pracuje na osobním a osobitém přístupu ke klientovi, což zaručuje výsledek šatů přímo střižených na míru. Klientovi na začátku projektování kladou architekti spoustu dotazů, některé zdánlivě nepodstatné.

„Snažíme se co nejvíc nasát klientovy sny, zvyky, přání a touhy. Všechny tyto věci pak zohledníme v trojrozměrném navržení domu a splníme tak klientovi jeho sen ve 3D. Klient pak do tohoto prostoru vnese čtvrtý rozměr, a to je rodina a život.“