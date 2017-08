Jako z jiného světa. Opuštěná UFO vesnice na Tchaj-wanu roky chátrá

Měly to být jednoduché lyžařské chaty, které by se daly rozmontovat a snadno přesunout na jiné místo. Jak se dostaly z Finska na Tchaj-wan, není úplně jasné. Pár let se v nich skutečně bydlelo, nyní chátrající domečky jako z Hvězdných válek lákají hlavně milovníky záhad, sci-fi a architektury.