Cítím se tady jako ve Finsku, tvrdí o svém bytě Gabriela Koukalová

Na nový byt 3+kk na rozhraní Košíř a Smíchova, kam se budou brzy stěhovat, se manželé Koukalovi hodně těšili. „Bydlení ve skandinávském stylu byla pro nás jasná volba. Já jsem během tréninku často ve Skandinávii, biatlon tam má velkou tradici, z toho prostředí nechci vyjít. Tady mám pocit, že jsem stále někde ve Finsku,“ vysvětluje Gabča, jak jí říkají příznivci biatlonu.

„Jsme nadšeni, jak se designérce podařilo naši představu naplnit třeba ve skvělém, jakoby nahrubo tesaném konferenčním stolku ze světlého dřeva a masivní polici ve stejném dekoru,“ hodnotí Gábina.

Společně s manželem Petrem má držitelka titulu Nejlepší biatlonista sezony 2016/2017 ovšem stále napilno, od 1. května zahájila přípravu na další sezonu, která vyvrcholí olympiádou v Pchjongčchangu. A tak na vlastní velké vymýšlení a zařizování nového bytu nezbývá téměř žádný čas.

„Návrh interiéru jsme svěřili designérce, řekli jsme jí jen naše základní požadavky s tím, že celé zařizování necháme na ní. Je to sice docela úlet, když si člověk pořizuje vlastní bydlení, tak by do toho zařizování mluvit měl, ale máme nyní opravdu málo času,“ dodává Petr Koukal.

Manželé se k oblibě skandinávského stylu dostali postupně. „Naše předchozí bydlení jsme měli hodně nápadité a barevné. Aniž bychom se znali, tak jsme měli oba doplňky laděné do červené barvy. Ze začátku nás to bavilo, ale je fakt, že jak to bylo nápadité, tak rychle se nám to okoukalo. Po půl roce už jsme měli tendence měnit polštáře a doplňky, protože toho bylo moc,“ popisuje Gabča. Petr jí ovšem s úsměvem oponuje: „Gábina měla tendence, já ne!“

Po červeném období přišlo „skandinávské“ v menším bytě v projektu Green Motol. „Musím říct, že se tam člověk rád vrací, protože je střídmě a přitom moderně zařízený. Je stále jako nový, s ́fresh ́ atmosférou. Zároveň byt dýchá přírodou, to oceňujeme,“ tvrdí Gabriela Koukalová.

Po roce bydlení v Motole si však manželé našli větší byt 3+kk v nízkoenergetickém projektu Talo Kavalírka, za nímž stojí finská společnost YIT. Petr zde získal pracovnu, kterou potřebuje pro práci. Navíc jde o o velmi atraktivní lokalitu na rozhraní Košíř a Smíchova, kde je řada parků a sportovišť, což je pro sportovně založenou dvojici hodně důležité.

Bydlení ve skandinávském duchu

Designérka Lenka Hlaváčková Schubertová ze společnosti YIT navrhla byt jednoduše, v typických skandinávských barvách, kde převažuje bílá, různé odstíny šedé a také přírodní dřevo.



Centrum bytu tvoří obývací pokoj s velkou pohovkou. Je spojený s kuchyní v bílém lesku, s ostrůvkem a velkým jídelním stolem, který na něj navazuje. „Pohovku jsem vybírala na přání Gábiny, aby měla kde relaxovat po náročných sportovních výkonech. Prostor pak doplňují přírodní motivy, které mají Koukalovi rádi a zároveň zapadají do severského stylu,“ popisuje designérka Lenka.

Centrem bytu 3+kk v nízkoenergetickém projektu Talo na Kavalírce je samozřejmě kuchyň spojená s obývacím pokojem, všude převládá decentní skandinávská barevnost.

Pohodlná je i postel Hästens v ložnici. Typické bílo-modré káro, pod nímž se skrývá matrace z koňských žíní, vlny a bavlny, je největším luxusem ve vybavení bytu. Jinak zde příliš věcí, ani po úplném nastěhování, nenajdete.

„Stěhování jsme se báli již při minulém stěhování, zjistili jsme ale, že je to naprosto krásný očistný proces. Ve starém bytě jsme nechali téměř všechno, prodali jsme jej kompletně zařízený a zároveň vytřídili vše, co jsme v něm za ty roky nashromáždili. Žil jsem v něm pět let a nevěřil jsem, kolik věcí tam je. Snad šedesát procent věcí jsme vyhodili nebo darovali. Teď v bytě v Motole máme pocit, že je to tam hezké, čisté a prázdné. Já už se na nové stěhování chystám, tak se postupně zbavuji dalších věcí a těším se, že sem se nastěhujeme jen s půlkou toho, co máme v současném bytě,“ tvrdí Petr.

Do ložnice si Gábina s Petrem vybrali švédskou postel značky Hästens z přírodních materiálů, dřeva, koňských žíní, vlny a bavlny.

A jeho žena? I ta začala s tříděním, dokonce včetně svých trofejí. „Abychom neměli moc věcí, začala jsem všechny ty trofeje a medaile rozesílat dětem, protože to nechci mít doma. Nejsem moc materiálně zaměřená a možná to někoho potěší víc než mě, když to budu mít někde v rohu a bude se na to prášit. My na to tedy místo nepotřebujeme. Glóby si ale nechám,“ tvrdí Gabriela.

Už se stihla s novým bytem pochlubit i své finské kamarádce a soupeřce Kaise Mäkäräinenové. „Byla nadšená. Psala, že mají dost podobně zařízený dům, který si teď postavili, a těší se moc, že nás navštíví, že tady bude jako doma,“ prozrazuje Gabriela.

Možná si manželé časem pořídí dům, protože oba v rodinných domech vyrůstali, ale zatím ještě ani neměli pořádně čas dívat se takto dopředu. Byt odpovídá jejich současným požadavkům.

„Musím říct, že je to skvělý kout Prahy, protože zde mám bezva podmínky na trénink. Vyběhnu, jsem blízko přírodě, pod golfovým hřištěm a hned v parku. Dám si klidně své běžecké kolečko hodinu třicet, protože parky zde na sebe navazují. Člověk by vůbec neřekl, že je v Praze,“ chválí si současné bydlení Gabriela Koukalová. Nový byt je právě nedaleko od motolského.