Bydlení bez předsudků. Architekt žije v domě se všemi svými studenty

Největší město indonéského souostroví, desetimilionová Jakarta, má k ostrovní idylce daleko. Místní musí každý den absolvovat velké vzdálenosti, a to všechno v obklopení silně znečištěného vzduchu.

Omezit pohyb po metropoli jen na ten nejnutnější byl pro architekta Realriche Sjareriefa, principála architektonického studia RAW Architecture, jeden z hlavních motivů při navrhování nového domova.

Poté, co se před pěti lety oženil a narodil se mu syn, chtěl věnovat co nejvíce volného času rodině, ale zároveň nezpomalit tempo své slibně se vyvíjející kariéry.

Vytvořil novostavbu jako velkoryse dimenzovaný polyfunkční dům, kde kromě domova připravil místo i pro svou architektonickou kancelář. To by samo o sobě nebylo tak výjimečné, jako další prostory: studovny pro studenty architektury a designu, kterým přednáší a pomáhá jim vpravit se do světa architektury, a knihovna odborných publikací s počítačovou učebnou, která je mladým tvůrcům volně k dispozici.

U vstupní části do vily je také malý obchůdek s literaturou věnovanou architektuře a umění, který rodina provozuje o víkendech. Ke všem edukativním aktivitám ho namotivovaly studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí, kde docenil důležitost pečlivého a celoživotního vzdělávání. Pracoval v Singapuru a Londýně, navrhoval domy v Dubaji i Kuala Lumpur.

V domě je navíc také zubní ordinace, které vládne Sjareriefova manželka, vystudovaná dentistka. Zároveň je v budově i malá modlitebna a meditační místnost, kterou nechal Sjarerief, který je křesťan, vybudovat pro své muslimské hosty, klienty a studenty.

Stavba na sebe upozorňuje i promyšleným a originálním konceptem. Členitá stavba obklopená zelení a vodními plochami, které jsou v horkém městě nutné, se odlišuje výraznými pyramidovými světlíky a opakujícím se motivem kruhů a oblouků na oknech, dveřích i schodištích. O nich měl architekt Realrich Sjarerief jako milovník čistých geometrických tvarů a linií od začátku jasnou představu.

Z jídelny je velkým kruhovým oknem přímý výhled do vnitrobloku zahrady a na malé okrasné jezírko, na jídelní část navazuje obývací pokoj. Kuchyňský kout s ostrůvkem v evropském stylu je zařízen skromně, ale nechybí kvalitní rýžovar a výkonný zásobník pitné vody s chlazením.

Dům je od ruchu a nástrah hlučné jakartské každodennosti oddělen. Stojí totiž v uzavřeném kondominiu Villa Meruya, který od okolí odděluje vysoká zeď. Zahradu mohou stejně jako společné části domu plně využívat i všichni příchozí studenti.

Dominantními materiály stavby je beton, ocel, sklo a polykarbonát. Klidnou sílu interiéru a celé stavby dodává i absence křiklavých barev. Dům si pohodlně vystačí s přírodním dřevem, bílou barvou a odstíny šedé a hnědé.