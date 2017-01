Dům pro rodinu se čtyřmi dětmi aneb splněný sen má podobu písmene V

Vybudování úspěšné prosperující společnosti byl důležitý krok, který mladému investorovi dovolil splnit si i další sen: postavit pro svou rodinu velký a příjemný dům, kde by mohli trávit společné chvíle. Čtyři děti už představují dostatečný „hnací motor“...

Společně s manželkou tak pečlivě promýšleli budoucí podobu domu a jeho dispozice, vybírali materiály, zařizovací předměty i dodavatele. Postupně spolupracovali se třemi architekty, ale teprve s architektem Davidem Bekem ze studia Schrapnel projekt vytouženého domu dokončili.

Zastínění atria (Somfy) bylo vyrobené přímo na míru.

Rovinatý pozemek obklopený další zástavbou v jinak velmi atraktivní lokalitě však není ideálním místem pro soukromí, i proto vznikl netradiční tvar domu v podobě písmene V.

Do trojúhelníkového atria s letním posezením, které chrání „křídla“ domu před větrem i zvědavým okolím, směřují francouzská okna dětských pokojů a ložnice, ale také obývacího pokoje, který je spojený s kuchyňskou a jídelní částí. Ze všech místností je přímý výstup do atria. Do ulice a k sousedům se dům obrací téměř výhradně jen pásovými okny.

Rodiče díky atypickému tvaru stavby tak mají dobrý přehled o dětech. Uhlídat čtyři potomky, z nichž nejstaršímu je teprve osm let, není totiž vůbec jednoduché.

Pohoda pro každý den

Při pohledu ze zahrady do atria se stavba rozevírá do dvou křídel: vpravo je obytné křídlo, vlevo prostor určený pro relaxaci. V této části tak najdete vnitřní bazén se spa, saunou a wellness centrem, ale také letní jídelnu s grilem, kde lze bez problémů stolovat i za deště.

Venkovní posezení uprostřed atria je pak určené zejména pro relaxaci a setkávání s rodinou a přáteli. V případě palčivého slunce lze využít elektronicky ovládané zastínění Somfy v podobě plachty vyrobené na míru přímo pro tento prostor.

Rodiče pamatovali i na potřeby dětí, část zahrady byla proměna na dětské hřiště, kde nechybí spousta hracích prvků včetně domečku se skluzavkou a dětské lezecké stěny.

V jednoduchosti je krása

Manželé si přáli praktický dům, s čistým a střídmým designem, kde si bude moci rodina užívat společné chvíle. A zároveň s výhledem do budoucnosti, takže ke každému dětskému pokoji patří i koupelna a šatna, aby mezi sourozenci nedocházelo za pár let k rozbrojům kvůli úklidu či přednosti u umyvadla.

Výsledkem pečlivého plánování je jednopodlažní stavba s podlahovým vytápěním, klimatizací a snadnou údržbou, která je pro rodinu se čtyřmi malými dětmi, kde nejmladšímu není ještě ani rok, hodně důležitá.

Proto se zde objevily například lité podlahy (díky podlahovému topení si na nich děti mohou hrát bez obav o nachlazení) nebo praktické betonové stěrky, které vypadají luxusně a přitom je lze snadno otřít pouze navlhčeným hadříkem, což ocení nejen rodiny s malými dětmi.

Na všechny podlahy, do bazénu, koupelen a na toalety použila firma Němec svou vlastní speciální technologii betonepox. O její odolnosti svědčí nejlépe to, že bez problémů odolává i mořské vodě, což se ukázalo třeba při jejím použití v luxusním resortu na Maledivách. Snadná je samozřejmě i její údržba, to oceňují majitelé již dnes, stejně jako lité podlahy.

Vnitřní bazén se odráží v pnuté stropní fólii z barrisolu v černé barvě. Stěny bazénu i plochy nad ním jsou dokončené betonepoxem. Barrisol i betonepox výborné odolávají vlhku a vodě.

„Inteligentní dům“ lze navíc pomocí telefonu ovládat i na dálku, stačí vydat potřebný pokyn. Vytápění, ovládání žaluzií či kamerový systém okamžitě zareagují.

Na povel elektroniky reagují i kaskádové zahrady, které majitele nadchly. Menší stěna vydrží však i po manuálním napuštění systému dva až tři týdny bez dopouštění vody, tedy bez starostí a práce, které má maminka čtyř dětí až nad hlavu.

Většina nábytku je vyrobená na míru. Truhlářství Dolpa byla dobrá volba. Převládající bílá a šedá barva jsou ideálním „zázemím“ pro záplavu barvených dětských hraček a knížek. Pro potřeby fotografování však musely výjimečně zmizet.

