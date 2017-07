Skvělá architektura v Česku. Kvalitní baráky u nás rychle přibývají

Výběr publikovaných staveb ze soukromé i veřejné sféry každoročně do Ročenky české architektury uspořádá osobnost z oboru. Letos se o něj postaral brněnský architekt Antonín Novák, který říká: „Je dobré, že kvalitní baráky rychle přibývají, ale daleko důležitější je, že se mění názor na to, co má architektura být a co má přinášet.“

Od kolegů dostal tipy na 250 realizací, z nichž se podrobněji zaměřil na sedmdesát, které pak navštívil. Do ročenky, která v nakladatelství Prostor - architektura, interiér, design vychází už posedmnácté, se jich vešlo třicet pět. Křest knihy proběhl v pražském Centru současného umění DOX, na jehož střechu přistála vzducholoď, respektive prostor pro kulturní setkávání, který se také dostal do nejužšího výběru.



Rodinné domy, škola, městské sady, horská bouda, ale například i nový hřbitov obohatily řadu měst a obcí. Podívat se na ně můžete nejenom v Praze a Brně, ale také v Liberci, Plzni, Znojmě nebo Pavlově či v už zažitých centrech architektury, jako je například Litomyšl. Poslední dobou je dohánějí středočeské Dolní Břežany nebo Líbeznice.

Podle autora výběru se ukazuje, že i za malé peníze se dá vytvořit výborná architektura. Na otázku, proč skoro polovinu z ročenky tvoří rekonstrukce, Antonín Novák odpovídá: „Jsou prubířským kamenem, pokaždé prověří schopnosti architekta. Během rekonstrukce se objevují nové skutečnosti - barva, zasypaná studna, dožité konstrukce... Na to je nutné reagovat. Není možné jen nalistovat a okopírovat dům. Rekonstrukce jsou navíc to, co bude v budoucnu architekty živit. Až odezní druhá vlna veřejných staveb budovaných z evropských peněz, architekti se budou muset věnovat obnovám a adaptacím toho, co postavili.“

Pod vybranými stavbami jsou podepsáni nejenom známí autoři, ale objevují se i jména mladých architektů. Zdá se, že přichází rovněž doba, kdy o veřejných zakázkách rozhodnou architektonické soutěže a výsledky budou respektovány.

„Je stále víc investorů, kteří si uvědomují, že i architektura rodinného domu obohatí je a okolí. Neváhají pak přizvat ke spolupráci špičkového architekta a vypsat soutěž,“ uzavírá Antonín Novák.

Dvanáct vybraných staveb

1. Rekonstrukce a dostavba usedlosti

Kde: Manešovice

Autoři: Lenka Křemenová, David Maštálka, Tereza Schneiderová

(a1 architects, Praha), spolupráce Matěj Žaloudek



Popis: Obnova venkovského kamenného statku z roku 1886 a novostavby z masivního modřínu tvoří soubor pro bydlení, setkávání a rekreaci mnohočetné rodiny. Hostovský dům je rozdělen do tří objektů, z nichž krajní mají vegetativní střechu. Původní stodolu a sýpku architekti proměnili v dílnu a lázně, fungují tu průhledy do rozlehlé zahrady.

2. Byt pro hosta

Kde: Praha

Autor: DDAANN (Praha), spoluautor Mjölk (Liberec)



Popis: Výměna dveří včetně zárubní, nábytek na míru, místo různých podlahovin jedna sjednocující polyuretanová stěrka, dubové dřevo a překližka. To všechno pomohlo garsonku o velikosti 48 m² zpřehlednit i rozšířit, zároveň v ní vymezit jednotlivé funkční zóny (na více fotek se podívejte zde).

3. Prostor pro současné umění a literaturu

Kde: Praha

Autor: Leoš Válka (DOX Praha), Martin Rajniš, David Kubík (Huť architektury, Praha)



Popis: Dřevěná vzducholoď Gulliver je ztužena výpletem z ocelových lan, dlouhá 42,2 metru a má maximální průměr 9,35 metru. Na střeše Centra současného umění DOX ji kotví dvojice ocelových bárek. Organický tvar kontrastuje s industriální architekturou budovy, symbolizuje touhu létat či ideály pokroku z počátku 20. století.

4. Trojský most

Kde: Praha

Autor: Roman Koucký, Libor Kábrt (Roman Koucký architektonická kancelář, Praha), Jiří Petrák, Ladislav Šašek (Mott MacDonald CZ, Praha), spolupráce Petr Nehasil (Mott MacDonald CZ), Vladimír Janata, Dalibor Gregor (Excon)



Popis: Součást městského dopravního okruhu uprostřed s tramvajovým tělesem, po stranách s chodníky pro pěší a cyklisty. Předpjatá betonová mostovka má rozpětí 200,4 metru. Návrh zohlednil návaznost na koryto řeky i pohledové detaily spodní části. Osvětlení je odstupňované od žluté po bílou.

5. Vyhlídková věž hradu Orlík

Kde: Humpolec

Autor: Martin Franěk (Atelier Penta, Jihlava), spolupráce Milan Ryšavý, Miloš Polický, Petr Kremláček, Jaroslav Krejčí, Marek Avuk



Popis: Čtyři sta let ji nikdo nevyužíval. Z kamenné věže památkově chráněného hradu ze 14. století je dnes turistická rozhledna. Po generace známou siluetu věže uchránila subtilní ocelová nástavba s jedním vnějším a jedním vnitřním vřetenovým schodištěm s pochozími pororošty.

6. Rekonstrukce Vrbatovy boudy

Kde: Krkonoše

Autor: IXA (Praha), spolupráce Klára Hradečná, Jan Kolář, Benedikt Markel, Jan Škopek (OMEGA project)



Popis: Stavbě ve výšce 1 400 m n. m. na Zlatém návrší zůstalo původní kouzlo. Povedlo se obnovit její dřevěnou část, nový je mimo jiné jednoduchý elegantní interiér restaurace, v němž voní modřínové dřevo i borůvkové knedlíky. Železobetonová přístavba cíleně připomíná okolní historická vojenská opevnění.

7. Nová budova Technické univerzity

Kde: Liberec

Autoři: Jiří Suchomel, Jiří Janďourek (Architektonická kancelář TUL, Liberec), spoluautor Vojtěch Šrut, spolupráce Jan Stolín



Popis: K postupně budovaným stavbám univerzitního kampusu přibyla další nová budova (železobetonový vyzdívaný a zateplený skelet) s celouniverzitně sdílenými laboratořemi, výukovými prostorami a aulou. Studenti mají k dispozici také moderně vybavená a barevně odlišená zázemí.

8. Rekonstrukce rodinného domu

Kde: Brno

Autoři: Martin Daněk, Martin Doležel, Barbora Ponešová (Archanti Brno), spolupráce Klára Stachová



Popis: Polovina typového dvojdomku z počátku 20. století respektuje stávající okolní zástavbu i majiteli požadovaný nízký rozpočet. Zvětšení stavby se odehrálo ve dvorní části, jež navazuje na přilehlou zahradou. Architekti nechali původní hmotu domu jasně přiznanou, na dostavěnou novou část domu záměrně zvolili soudobé materiály.

9. Rodinný dům

Kde: Praha

Autor: Jan Šépka (Šépka architekti, Praha), spolupráce Vítězslav Kůstka, Jan Kolář



Popis: Třípodlažní dřevostavbu s malým objemem kotví v prudkém svahu betonová noha, staticky spolupůsobí ocelová přístupová lávka. Dům, jehož půdorys vychází z tvaru kruhu, je na parcele usazený mezi šest vzrostlých stromů. Nosná dřevěná a počítačově navržená konstrukce má trámy přesně vyřezané na 3D frézce.

10. Návštěvnické středisko

Kde: Hulice, vodní nádrž Švihov



Autoři: Vratislav Danda, Pavel Ullmann, Ondřej Smolík, Jaromír Kosnar, Radovan Kupka (AND architektonický atelier, Praha) spolupráce kolektiv autorů



Popis: Přízemní, do terénu částečně zapuštěná železobetonová stavba má plášť z gabionů vyplněných místní horninou hadcem. Interaktivní naučné expozice o vodě jsou umístěny v atriu.

11. Park se hřbitovem

Kde: Dolní Břežany

Autoři: Zdenek Sendler, Václav Babka (Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno), spoluautoři Radka Táborová, Věslav Michalik



Popis: Staví se jich málo, na školách architektury se o nich nevyučuje. Architekt si musí proto vše vymyslet sám a najít vhodné místo. Pak řádně naslouchat, aby výsledek byl harmonický, měl duchovní rozměr a parametry praktického využívání jako tento nový hřbitov v parku na konci obce.

12. Městský dům Unger

Kde: Znojmo

Autoři: Jan Hora, Barbora Hora, Jan Veisser (ORA, Znojmo)



Popis: Rekonstrukce historizující fasády, interiéru a sklepních prostor třípodlažního domu v centru města postaveného v roce 1885 Johannem Ungerem. Povedlo se repasovat původní okna, dveře, parkety, zachránit originální takzvanou šatovskou dlažbu, štuky, kování a maximum dobových detailů.

